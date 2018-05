800 533

El IBEX 35 supera los 10.000 puntos tras subir un 1,09 %

Madrid, 2 may (EFE).- La Bolsa española ha ganado hoy un 1,09 % y superado los 10.000 puntos, nivel que no alcanzaba desde principios de febrero, en una jornada de ganancias generalizadas y en la que los inversores esperan conocer las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, de la que no se prevén nuevas subidas de tipos.

En concreto, el principal selectivo español, el IBEX 35, ha ganado 108,30 puntos, el 1,09 %, hasta los 10.088,90 puntos, con lo que vuelve a registrar ganancias anuales, del 0,45 %.

Todos los grandes valores menos Telefónica, que ha perdido el 0,15 %, han contribuido al alza del IBEX 35: Inditex se ha revalorizado el 2,29 %; Iberdrola, el 1,71 %; BBVA, el 0,52 %; Santander, el 0,47 %; y Repsol, el 0,13 %.

