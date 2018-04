Miles de rusos especulan en bolsa para intentar llegar a final de mes

Al 9, yo he estado muchas veces en muchas zonas de Rusia, tanto grandes ciudades como pueblos y aldeas, en la parte asiática y en la europea. Tú te refieres a la pobreza, que la hay en todas partes. YO NO HE NEGADO EN NINGÚN MOMENTO QUE EN RUSIA HAYA POBREZA. Y por cierto, eso mismo que tú viste en San Petersburgo se ve también en grandes ciudades de España y ojo, de la "riquísima" Alemania (también he trabajado en Alemania varios años) y nadie despotrica tanto contra Alemania. El conocimiento del idioma tiene que ver porque si vas con frecuencia al país (el que sea), si hablas el idioma local, puedes conocerlo mucho mejor. Más sobre la pobreza. Paséate por ciertas zonas de Berlín, de la muy rica Alemania (por cierto, en Berlín casi la mitad de la gente come gracias a las ayudas del Estado, no sé si lo sabías) y luego hablamos. Entonces me dices si esa miseria que hay en Rusia sólo la hay allí y que tiene que ver el comunismo (que lo mandaron a la m en 1991) con eso. Entonces te vas a Frankfurt a ver gente harapienta buscando comida en las papeleras (cosa que en Alemania, por cierto, está prohibida en muchos sitios), o a Köln (Colonia)(ni Frankfurt ni Colonia han sido nunca comunistas) y hablamos. O gente intentando robar comida de los supermercados en Alemania, igual que aquí en España. O te vas a Múnich, que tampoco ha sido comunista, y hablamos de gente tirada en la calle. ¿Tú sabías que en la muy rica Alemania, en la parte que fue la RFA, hay pueblos y ciudades de tamaño mediano donde no encienden buena parte del alumbrado callejero de noche porque no tienen dinero para pagarlo? ¿Te imaginas por qué? Te lo voy a decir yo: porque se gastan dinerales inmensos en comida para los comedores populares por la gran cantidad de gente que hay en Alemania (muchos alemanes nativos, por cierto) que no tienen ni para comer. Y ojo, no me malinterpretes: odio esas cosas, odio la miseria, siento vergüenza ajena al ver esas cosas, ¿pero qué le vamos a hacer?



Lo que te quiero decir es que el comunismo se fue al garete en 1991 y luego vino una época de capitalismo salvaje. Y a las consecuencias del uno se le suman las del otro. Es como echarle la culpa de los males de España a Franco, que falleció en 1975 (aunque algunos aún vivan en esa época y parezca que quieren resucitarlo).



Y sobre España, pues mira, espero que ni Podemos ni el pesoe ganen (bastante m tenemos ya con el pepé)Al 9, yo he estado muchas veces en muchas zonas de Rusia, tanto grandes ciudades como pueblos y aldeas, en la parte asiática y en la europea. Tú te refieres a la pobreza, que la hay en todas partes. YO NO HE NEGADO EN NINGÚN MOMENTO QUE EN RUSIA HAYA POBREZA. Y por cierto, eso mismo que tú viste en San Petersburgo se ve también en grandes ciudades de España y ojo, de la "riquísima" Alemania (también he trabajado en Alemania varios años) y nadie despotrica tanto contra Alemania. El conocimiento del idioma tiene que ver porque si vas con frecuencia al país (el que sea), si hablas el idioma local, puedes conocerlo mucho mejor. Más sobre la pobreza. Paséate por ciertas zonas de Berlín, de la muy rica Alemania (por cierto, en Berlín casi la mitad de la gente come gracias a las ayudas del Estado, no sé si lo sabías) y luego hablamos. Entonces me dices si esa miseria que hay en Rusia sólo la hay allí y que tiene que ver el comunismo (que lo mandaron a la m en 1991) con eso. Entonces te vas a Frankfurt a ver gente harapienta buscando comida en las papeleras (cosa que en Alemania, por cierto, está prohibida en muchos sitios), o a Köln (Colonia)(ni Frankfurt ni Colonia han sido nunca comunistas) y hablamos. O gente intentando robar comida de los supermercados en Alemania, igual que aquí en España. O te vas a Múnich, que tampoco ha sido comunista, y hablamos de gente tirada en la calle. ¿Tú sabías que en la muy rica Alemania, en la parte que fue la RFA, hay pueblos y ciudades de tamaño mediano donde no encienden buena parte del alumbrado callejero de noche porque no tienen dinero para pagarlo? ¿Te imaginas por qué? Te lo voy a decir yo: porque se gastan dinerales inmensos en comida para los comedores populares por la gran cantidad de gente que hay en Alemania (muchos alemanes nativos, por cierto) que no tienen ni para comer. Y ojo, no me malinterpretes: odio esas cosas, odio la miseria, siento vergüenza ajena al ver esas cosas, ¿pero qué le vamos a hacer?



Lo que te quiero decir es que el comunismo se fue al garete en 1991 y luego vino una época de capitalismo salvaje. Y a las consecuencias del uno se le suman las del otro. Es como echarle la culpa de los males de España a Franco, que falleció en 1975 (aunque algunos aún vivan en esa época y parezca que quieren resucitarlo).



Y sobre España, pues mira, espero que ni Podemos ni el pesoe ganen (bastante m tenemos ya con el pepé). Un amigo tenía una novia venezolana en España. Hace un año se fue a vivir a otro país porque estaba muy asustada por lo que estaba viendo.