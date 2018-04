Quinta semana de subidas: el Ibex 35 encadena la mejor racha en doce meses y llama a las puertas de los 10.000

Recapitulemos estas noticias :



Standar&Poor ,lanza la accion de Mafre a superar resistencias, sin embargo las recomendaciones de Moody's, S&P y Fitch sobre la accion del Santander , se eclipsan por los estados de opinion de algunas financieras españolas influenciadas por los Fondos bajistas americanos ,.O es que acaso el Santander no ha tenido un beneficio del 10% , igual casi que el BBVA y a este se le premia y al otro se le castiga en base de un amerma del 3 % en el beneficio de España y un aumento salarial del 17 % en el Reino Uido .



El Santander a avalado a Puerto Rico en 70000 millones de euros , y que Puerto Rico esta en banca rota , acaso alquien cree que si el Santander tiene que pagar como avalista a los acreedores de Puerto Rico , esta entidad no se quedara como propietaria de casi toda la isla de Puerto Rico , un avalista pierde la cantidad avalada cuando la parte afectada esta en quiebra y no tiene nada donde uno rascar pero este no es el caso , o no .



El Down Jones ha estado 10 años de manera ininterrumpida subiendo , esto no ha motivado al IBEX para subir , porque estamos peor ,:Pero cuando el Down baja ,la noticia siguiente y consecuente es :El Down JOnes arrastra al Ibex a la baja , esto demuestra la manipulacion de los bajistas en este pais , sería conveniente que la CNMV exigiera la trasparencia a las ventas menores del 0,2% del capital de una compañia.



Para terminar ójala Draghi se retire ya , porque es un pasmao y un minso , y un caradura , tiene ya 70 años y todavia sigue ahi ,si tuviera que ir a trabajar de albañil ya estaria jubilado hace 10 años ,a este paso Sudamerica y Asia , se van a comer a Europa ,por culpa de este sujeto .