Catorce territorios del sur de Europa crean una red contra la masificación turística

Barcelona, 26 abr (EFE).- Un total de catorce territorios del sur de Europa como Barcelona, Venecia, Lisboa, Madrid o Palma, que sufren "graves problemas" por el turismo masivo, han creado la Red de Ciudades del Sur de Europa frente a la Masificación del Turismo (SET) para unir esfuerzos y luchar frente a esta problemática.

Las entidades barcelonesas que han trabajado en este proyecto han presentado hoy, en rueda de prensa, un manifiesto fundacional en el que se denuncian los conflictos comunes que se están dando en Venecia, Valencia, Sevilla, Pamplona, Palma, Lisboa, Málaga, Malta, Madrid, Girona, Canarias, San Sebastián, Tarragona y Barcelona.

La red no solo incluye ciudades, sino también territorios más amplios donde padecen los mismos problemas causados por el turismo masivo, como, por ejemplo, el Camp de Tarragona, que incluye las comarcas del Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barberà y Priorat.

Así, denuncian "el aumento de precarización y de la reducción del derecho a la vivienda, dada la dificultad del acceso a la misma, provocada por la subida descontrolada de precios de alquiler" y el encarecimiento y la transformación del comercio local.

También la masificación de las calles y las plazas, "que dificulta la vida cotidiana de los residentes", la saturación de la red pública de transportes, así como la precarización de las condiciones laborales de la población.

"Los sectores turísticos de la hostelería, la restauración y el comercio presentan las peores condiciones laborales: salarios bajos, fraude en el número de horas declaradas en los contratos -cuando las hay- y externalizaciones", han detallado en el comunicado.

La generación de una alta contaminación -aviones, cruceros, autocares- y de residuos es también uno de los puntos de denuncia de las entidades, ya que "la industria turística desregulada se caracteriza por el alto consumo de residuos de un solo uso", han ejemplificado.

También presentan otros conflictos como el uso desmedido y la ampliación constante de infraestructuras que "desfiguran los territorios".

El manifiesto afirma que la afectación de estos problemas en los diversos territorios es diversa, por lo que hay territorios que sufren un proceso más avanzado y grave, como Venecia, Palma o Barcelona, y otros como Valencia, Madrid o Lisboa que, "pese a encontrarse inmersos en rápidos y violentos procesos de turistización, "aún pueden aspirar a conseguir los equilibrios mediante políticas de prevención y frenado".

En este sentido, en el caso de Barcelona, Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y de la entidad Ciutat Vella No Està en Venda, ha avanzado que las previsiones de turismo esta temporada alta es "muy negativa".

Pardo ha opinado que, aunque "por primera vez en la historia" el mandato del gobierno municipal actual "no gobierna con-para la industria turística, no está cambiando la dinámica ni la tendencia actual de crecimiento del turismo".

"O bien hay un giro a nivel de políticas efectivas o realmente lo que viviremos en poco tiempo en nuestros barrios aún no lo conocemos y puede parecerse a la realidad que vive Venecia", ha advertido Pardo.

Además, Pardo ha afirmado que "desde la Generalitat no he visto un proyecto económico que no esté basado en la explotación turística. Hay una dinámica de llevar la explotación turística al territorio catalán y, si no se diversifica o se buscan otras vías, el territorio quedará quemado".

Las entidades han explicado que quieren sensibilizar a la opinión pública y "presionar a las administraciones" para conseguir una regulación de la economía del turismo desde criterios de "sostenibilidad económica, social y ambiental".

Por todo eso, las "propuestas clave" que proponen las entidades que forman parte de esta nueva red de territorios son, entre otras, establecer límites en la industria turística, adoptar políticas fiscales diferenciadas para la vivienda y el alojamiento turístico y reducir el turismo.

Asimismo, las entidades han informado de que el próximo 18 y 19 de mayo se llevará a cabo el segundo Fórum Vecinal sobre Turismo, bajo el lema "Frenemos la explotación de nuestras ciudades", en el que se celebrarán dos jornadas tanto informativas como de trabajo interno entre los territorios adheridos a la red.

