La Bolsa de Nueva York suspende de cotización a firmas como Amazon o Google por el resto de sesión

La Bolsa de Nueva York (NYSE) ha suspendido de cotización por el resto de sesión a cuatro firmas tecnológicas debido a un problema "de código de escala de precios", según ha informado el operador bursátil en un comunicado.

Concretamente, se han detenido de negociación las acciones de Amazon, Alphabet clase A y clase C, Booking y Zion Oil & Gas. Los títulos de todas las compañías, excepto las de Zion Oil & Gas, se comercializan por encima de los 1.000 dólares.

El operador del parqué neoyorkino no ofreció más detalles de la interrupción, aunque no se espera que cause problemas en el intercambio de los títulos, ya que estos valores se negocian también en otras bolsas.

