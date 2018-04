'Billions': el defecto de la 'Estrella de la Muerte' es el riesgo que hay que asumir para ganar en bolsa

La moralidad no puede existir en un sistema amañado en sí mismo por las instancias monetarias. Desde que los gobiernos se adueñaron del dinero para manipularlo a placer, el sistema perdió todo tipo de sustento moral, por lo tanto los agentes económico no tienen porque actuar moralmente si el Estado nunca lo ha hecho ni nunca lo hará y a la vista está la manipulación de las tasas de interés para alimentar los crecientes déficit público y abaratar las montañas de deuda que se acumulan en sus balances, más bien el sistema como está actualmente configurado invita a asumir riesgos cada vez más elevados e innecesarios, más aún teniendo el precedente de los rescates, por otro lado las ganancias desde hace décadas fueron colectivizadas vía impuestos para alimentar el clientelismo, la creciente burocracia y la corrupción política del Estado, por lo tanto las perdidas como represaria al atraco fiscal deben igualmente ser colectivizadas y es precisamente lo que ha sucedido, pero sobre todo seguirá sucediendo por la creciente degeneración moral del sistema político e institucional, además cuantas más regulaciones arbitrarias impongan para controlar las inmoralidad generadas por un sistema monetario de dinero falso las crisis serán cada vez más profundas y devastadoras.



Por desgracia la mayoría de la gente piensa que la moralidad está del lado del Estado y la inmoralidad del mercado pero la realidad práctica e inclusive filosófica es que es al revés, por el simple hecho de que el Estado tienen el monopolio de la violencia para hacer lo que le venga en gana y abusar de su inmenso poder cuando le plazca y como le plazca, si el Estado se lo propone mañana mismo puede destruir toda la economía simplemente insertando más píldoras de inmoralidad al sistema empleando su inmenso poder, como por ejemplo hizo el chavismo en Venezuela.



La próxima crisis será totalmente devastadora, el sistema está tan manipulado por los gobiernos que terminará reventando a lo grande y esto seguramente dará paso a un nuevo sistema monetario y financiero basado en la moralidad del mercado y no en la inmoralidad estatal.