El Plan de movilidad de Madrid Nuevo Norte prevé solo un 27% de vehículos privados

Madrid, 25 abr (EFE).- El plan de movilidad de Madrid Nuevo Norte, coloquialmente conocido como Operación Chamartín, apuesta por desarrollar tres centros neurálgicos que aúnen los diferentes transportes públicos y prevé que solo acudan en coche a este desarrollo urbanístico el 27 % de los usuarios.

En concreto, la promotora privada Distrito Castellana Norte, prevé que el 54 % de las personas que acudirán a este nuevo desarrollo urbanístico, que prevé la construcción de un millón de metros cuadrados de oficinas y 10.500 viviendas,lo hará en transporte público, mientras que el 19 % accederá a pie o bicicleta y solo el 27% en coche privado.

Si solo se tiene cuenta a la gente que va a trabajar, el 80% de ellos lo harán en transporte público, según explican a Efe los responsable de las consultoras Arup y TEMA Grupo Consultor, a las que DCN ha encargado un informe.

El plan de movilidad contará con tres nodos de transporte. El punto de partida será la estación de Chamartín, donde se crearán nuevo núcleos de transporte intermodal que permitirán acceder al Cercanías, al Metro y a los autobuses interurbanos y municipales en un único espacio.

La segunda gran estación estará situada en la calle del Cardenal Herrera Oria en sentido Las Tablas para conectar a través del Cercanías, el Metro y los autobuses las zonas de Tres Olivos y Montecarmelo.

Por último, a la actual estación de Fuencarral se le añadirán los servicios de Metro y autobús para "fomentar la interacción social".

Con esta apuesta, Flavio Tejada, director asociado de Infraestructuras y Urbanismo de Arup, defiende que, "en menos de 8 minutos a pie los ciudadanos se encontrarán algún transporte público que une estas zonas con el centro de Madrid y con la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas".

Por su parte, Guillermo Maldonado, director técnico de TEMA Grupo Consultor, destaca el "beneficio directo" que el plan de movilidad tendrá en "Las Tablas, Tres Olivos y Montecarmelo".

El plan de movilidad de Madrid Nuevo Norte no solo busca fomentar el uso del transporte público, sino que está diseñado para disuadir al ciudadano de que use el coche particular mediante una gestión del aparcamiento basada en fijar el número máximo de plazas y no el mínimo, recalcan.

Maldonado explica que "la ley vigente dice que dentro de la M-30 tiene que haber 1 plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados y 1,5 plazas fuera de la M-30", una política de mínimos frente a la que el plan de movilidad ha establecido una política de máximos con la que, como mucho, está permitido construir "0,5 plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados".

"Hay que permitir que la gente use el coche, pero racionalizando su uso porque queremos que la decisión más inteligente para entrar y salir de Madrid Nuevo Norte sea el transporte público", apuntan Maldonado y Tejada.

Tanto Tejada como Maldonado son conscientes de las diferencias socioeconómicas de las dos partes de Madrid que van a quedar conectadas con el proyecto Madrid Nuevo Norte e insisten en que "el valor está en integrar todas las características y en incluir la diversidad".

El plan de movilidad incluye como punto pionero la centralización de los envíos del comercio electrónico para evitar la congestión de tráfico que provoca su reparto.

Así, Madrid Nuevo Norte contará con plataformas en las que los vehículos de entrega carguen la mercancía en función del lugar de destino en lugar de ser repartidos directamente por la empresa emisora, por lo que cada envío concentrará varios y se repartirán con vehículos "eléctricos o bicicletas en la última milla".

"Todos trabajamos por una movilidad sostenible y para que el peatón recupere el protagonismo", cuenta Tejada y añade que "hay proyectos adicionales al de Madrid Norte como la peatonalización del último tramo de la Castellana o el nuevo plan de Cercanías que demuestran que tanto el Ayuntamiento, la Comunidad y Fomento van en la misma dirección que Distrito Centro Norte".

Se prevé que el plan para Madrid Nuevo Norte se apruebe en la Junta de Gobierno municipal en el mes de julio y que se traslade al Pleno en diciembre, una vez validado la Comunidad de Madrid tendrá tres meses para aprobar de forma definitivamente el plan.

