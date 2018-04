El dividendo de las concesiones de Ferrovial superará al del propio grupo

De no acometer nuevas inversiones tendrá que mejorar la retribución



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







2018 no está siendo un año especialmente positivo en bolsa para Ferrovial, la segunda mejor recomendación de la Liga Ibex de elEconomista, sólo por detrás de Meliá. La firma de infraestructuras pierde cerca del 6% desde que empezó el ejercicio, eso sí, recuperando desde los mínimos que tocó el 26 de marzo, en los 16,2 euros, un 9,1%. La confianza de los expertos en el valor se vio ratificada en la última revisión del Eco10, el índice de ideas de inversión de calidad de elEconomista.

Además, también conforma el Top10, la herramienta de Ecotrader con las mejores recomendaciones del mercado español. La firma sufrió caídas en bolsa tras recortar su dividendo para 2017, hasta los 0,71 euros por acción -un 4,01% de los 17,7 euros en los que cerró ayer-, frente a los 0,72 euros de 2016.

Sin embargo, para algunos analistas esta decisión es acertada de cara a invertir a largo plazo, ya que, como explican desde Credit Suisse, la rebaja, cercana al 4%, se produce porque la compañía "está reteniendo capital para invertir en proyectos de autopistas de peaje en Estados Unidos, que cuentan con retornos de la inversión de entre el 15 y el 20%, descontados los impuestos", una decisión que enmarca dentro de "una estrategia que aumentará los beneficio, ya que esta inversión apoya el potencial de crecimiento a largo plazo". El banco suizo destaca además cómo Ferrovial tendrá el dividendo estimado para el año 2022 totalmente cubierto por el que reciben de sus concesiones, una situación que ya pasó en 2014. Entonces, según la firma, se repartieron 510 millones de euros a los accionistas, mientras que las concesiones reportaron 596 millones de euros.

La compañía destacó el pasado 5 de abril que una de las autopistas que explota en Texas, la North Tarrant Express, empezará a pagar dividendo ya en 2019, mientras que la LJB, también tejana, empezará a hacerlo en 2020, dos activos que contribuirán a que el dividendo de las concesiones cubra el que se reparta al accionista en 2022.

Además, el larguísimo plazo al que están cerradas estas concesiones blindan el negocio de la compañía para las próximas décadas: la concesión para la ETR 407 de Toronto, la joya de la corona de la firma española, está cerrada hasta el año 2098 y la de North Tarrant Express hasta 2061.

¿Una caja excesiva?

Ferrovial cerró el año 2017 con 1.341 millones de euros en caja, un 11% de su tamaño, de 12.492 millones de euros al cierre de la jornada de ayer de bolsa europea. Fuentes cercanas a la compañía reconocen que esta cantidad de caja es excesiva, pero que deberían darle salida en los próximos 18 meses, con inversiones en infraestructuras, como las ya mencionadas autopistas en Estados Unidos, o la Westconnex, en Sydney, una infraestructura en la que el Gobierno de Australia ha puesto a la venta el 51%, y Ferrovial es una de las compañías que está "estudiando con interés" el tratar de hacerse con el control. Eso sí, para la firma, el país prioritario es Estados Unidos: "El crecimiento está ahí", destacó en 2017 en una entrevista en elEconomista Ernesto López Mozo, director general económico financiero de Ferrovial, señalando que "sólo con que tengamos un éxito parecido al que ya hemos tenido en el país, con todo lo que hay por hacer, la dimensión de Ferrovial cambiaría totalmente".

Inversión o retribución

Desde RBC Capital, quienes señalan que cerca del 80% de todo el valor de Ferrovial es sólo el negocio de infraestructuras, destacan el buen historial que tiene la compañía a la hora de buscar oportunidades de inversión en el mercado: "El equipo gestor de Ferrovial históricamente ha reciclado muy bien el capital en su cartera, y son uno de los pocos gestores del sector que manejan su negocio como una cartera real, y no tanto como un imperio en crecimiento".

A pesar de todo, cabe la posibilidad de que la compañía no encuentre un proyecto interesante en los próximos meses para invertir, lo que podría desembocar en un incremento en la retribución a sus accionistas. No hay que olvidar el dividendo extraordinario que repartió la firma en 2014, que elevó la retribución hasta el 8,8% ese año, gracias a los 917 millones de euros en total que se repartieron entre los accionistas. Desde RBC destacan el potencial de recompras de acciones, incremento en el dividendo o retribuciones extraordinarias "si las oportunidades para reinvertir la caja son limitadas; Ferrovial ha demostrado que no es reticente a devolver capital a sus accionistas, y seguimos viendo esto como una fuente potencial de sorpresa alcista".

PUBLICIDAD