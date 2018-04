¿Por qué Santander cede un 3,25% en bolsa pese a haber ganado un 10% más?

ES LARGO DE LEER



El banco popular no estaba en quiebra repito no estaba en quiebra y el día de su intervención tenía 63000 millones en depósitos tenia solvencia de sobra y sino miren los beneficios que le está sacando el Santander 5000 millones en créditos fiscales 2097 millones del valor nominal de las 4097 millones de acciones 800 millones de deuda subordinada más 1300 millones de cocos de fondos de estados unidos más de 10000 millones en activos inmobiliarios y muchas más cosas que pongo por no extenderme y los 7073 millones de la ampliación para supuestamente rescatar al popular fueron para el propio Santander para subir los niveles de capital del propio banco que están muy bajos fue un gol por toda la escuadra les cuelo otra ampliación de 7000 millones a mis propios accionistas y me quedo el popular gratis cuando la policía investiga un crimen siempre mira a quién beneficia pues casi siempre es el culpable es lo que me dijo un capitán de la guardia civil amigo mío piensa mal y acertar



El Santander obró muy mal pudo haber pagado 1,26 precio de la última ampliación de 2016 y se abría quitado de en medio la mitad del accionariado y el resto a tragar pues así funcionan las opas hostiles y no habría quedado como una presunta estafa la justicia es un cachondeo y es injusta cuando no meda la razón y una maravilla cuando me beneficia y para mí sería una mala operación pues el precio de compra y la agrupación de acciones de 2012 me las puso a 13,32 euros no digo esto de forma interesada pero a 1,26 los accionistas de 2016 no perderían nada al resto como dije tragar