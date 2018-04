Iturriaga es quien mejor coge las olas buenas del mercado



Desde que dibujase el suelo de marzo, el principal selectivo repunta más de un 5%. En ese periodo, existen cinco fondos que siguen una gestión activa que rebotan aún más. De ellos, el más alcista es el que 'pilota' José Ramón Iturriaga en Abante: 'Abante GF Spanish Opp. Fund'.

La bolsa española se aleja ya un 5 por ciento del mínimo anual que dibujó en los 9.381 puntos el pasado 26 de marzo. Desde entonces, uno de los gestores que más ha aprovechado el rebote ha sido José Ramón Iturriaga: dos de los fondos que gestiona en Abante, Abante GF Spanish Opportunities Fund B y Okavango Delta A, recuperan más que el Ibex 35 en el mismo periodo. Junto a él, también lo hacen CS Bolsa, gestionado por Javier Alonso; CaixaBank Bolsa All Caps España, de J.J. Mateos y Sabadell España Dividendo Base, que lleva Antonios Hormigos junto a Carlos Catalán.

Todos ellos suman más de un 5,3 por ciento, que es lo que sube el principal selectivo de la bolsa española desde marzo hasta el miércoles (último dato disponible en los fondos para poder comparar sus rentabilidades). De ellos, el más alcista durante este periodo en la Liga de la Gestión Activa es Abante GF Spanish Opportunities Fund B, que suma un 6,19 por ciento de rentabilidad. A cierre de marzo, Europac, Prisa y Lar son las principales apuestas de este fondo.

El 'trono' aún es de Mediolanum

No obstante, tales avances no dan a Abante el liderazgo en lo que va de año. Ese puesto lo mantiene, como la semana pasada, Mediolanum Small Caps España, gestionado por Alfonso de Gregorio Merino y Lola Jaquotot; después de que ambos fichasen por Trea AM.

Entre las principales posiciones de este fondo, que suma un 9 por ciento en lo que va de año, se encuentran Tubacex, que representa un 4,64 por ciento de la cartera; CIE Automotive (4,27 por ciento), FCC (4,22 por ciento), y Europac (4,13 por ciento), según Morningstar.

Tras él se sitúan los dos fondos de Iturriaga junto al de Gesconsult, Gesconsult Renta Variable, que se revaloriza un 8,4 por ciento en este periodo.

