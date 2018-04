La transposición de Mifid II puede retrasarse en España hasta 2019



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







Aunque la Directiva europea entró en vigor en enero de este año, se empieza a pensar que su transposición a la norma española se retrasará hasta 2019. España no es el único país en incumplir los plazos, otros 9 están en una situación similar.

Cuando el 3 de enero de este año entró en vigor en toda Europa la Directiva Europea Mifid II, que supone una de las mayores revoluciones a las que ha asistido el sector de servicios financieros en años, eran muchos los expertos que pronosticaban que, aunque con retraso, la normativa europea estaría traspuesta a la Ley española en la primera mitad de este año.

Sin embargo, este optimismo ha ido menguando a medida que ha avanzado el calendario y ahora ya no son pocos los que prevén que esa transposición no llegue antes de 2019 ya que aunque en diciembre se publicó el anteproyecto de la nueva Ley del Mercado de Valores, que se hace ad hoc para incluir Mifid II, aún tiene que pasar varios trámites para que entre en vigor entre ellos el Consejo de Estado, la vuelta al Consejo de Ministros y su final aprobación en el Parlamento. "Creo que la transposición no llegará hasta 2019 o como muy pronto hasta finales de año", ha afirmado Jorge Gordo, director de banca privada de BBVA en el Foro Broseta Wealth Management. Un pronóstico que también compartían otros de los expertos que han participado en el evento como Fernando Alvárez, director de la asesoría jurídica de A&G, que reconoce que "aunque lo ideal sería que se aprobara este año no descartamos que nos vayamos a 2019". Eso sí, España no es el único país que no ha traspuesto la directiva a tiempo ya que según los datos de la Comisión Europea, solo 18 países la han adaptado totalmente, cuatro no han hecho ningún avance y 6 la han transpuesto solo parcialmente incluido el nuestro.

Si se cumplen sus pronósticos, la transposición de la Directiva a la norma española, que supone una modificación casi al completo de la Ley del Mercado de Valores, llegaría justo con un año de retraso y, sorprendentemente, casi a la vez que los primeros reporting que recibirán los inversores incluyendo toda la nueva información en sus inversiones que implica precisamente la aplicación de la nueva Directiva entre la que se incluye el desglose de todas las comisiones que han pagado por sus inversiones y, lo más importante, en concepto de qué han pagado y no en porcentaje sino en euros. Sin embargo, este nuevo retraso, que también se dio con la aplicación de Mifid I por ciento, no implica que las entidades tengan una prórroga como para aplicar en sus modelos de negocio lo que marca la Directiva Europa.

A este respecto hay que tener en cuenta que una parte de la misma, el Reglamento Mifir es ya de aplicación directa, y que los puntos básicos en cuanto a operativa de mercado se aprobaron vía Real Decreto Ley justo antes de que entrar en vigor la Directiva en toda Europa y todas las entidades ya están adaptando sus modelos de negocio a la nueva norma esté o no transpuesta en su totalidad. "La nueva norma ya es un hito ya que no se trata solo de una cuestión de legislación sino que también el supervisor, la CNMV ya ha dicho que va a vigilar que se cumpla este mismo año", afirma Fernándo Álvarez. "La reforma va a suponer un auténtico hito para el sector pero tenemos un gran trabajo en medir la información que se va a ofrecer para que sea sencilla de entender. Ahí se decidirá el éxito de la misma", apunta Carlos Trinchant, director del área jurídica de Arcano Wealth Managrement.

La reordenación del sistema financiero

Eso sí, todos los expertos coinciden en que los cambios normativos que introduce Mifid pueden suponer unos costes tan elevados que lleven a una reorganización de los actores en el sistema financiero. "Creo que el ritmo de trabajo en las grandes entidades está siendo el adecuado pero ya se están viendo muchas eafis que se están reconvirtiendo en agencias de valores o gestoras y veremos más movimientos y adecuaciones", afirma Jorge Caro.

De momento esos cambios de negocio en las grandes entidades se han decantado más por el modelo de asesoramiento no independiente y por el modelo de gestión discrecional de carteras para los clientes de banca personal o privada pero son pocas las grandes que también incluirán en sus modelos uno de asesoramiento independiente y la única que lo ha anunciado de momento, Caixabank, lo ofrecerá solo para sus clientes de mayor patrimonio.

No en vano, esa apuesta por el asesoramiento no independiente permite a los bancos seguir cobrando comisiones por la venta de fondos siempre que ofrezcan algún tipo de valor añadido (acceso a una gama de fondos terceros incluido) y aunque en el último año las retrocesiones han menguado siguen aportando pingües beneficios a los distribuidores de fondos ya que de los 2.647 millones que recibieron en comisiones de gestión las gestoras, retrocedieron 1.553 millones, menos del 60% del total y la cifra más baja de al menos los últimos siete años.

PUBLICIDAD