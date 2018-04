Beltrán de la Lastra: "No es momento de buscar heroicidades en bolsa"

"Se puede ganar mucho dinero en bolsa sin tomar riesgos desproporcionados"

ACS y Telepizza entran en la cartera de Bestinver este trimestre

Si hay algo que ha querido poner de manifiesto Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver, en la presentación de su Carta Trimestral, ha sido el "inusual" aumento de la volatilidad que se ha visto en el mercado de renta variable durante la segunda parte del primer trimestre.

Analistas e inversores han tenido que capear esta tendencia que "ha provocado movimientos en el mercado que parecían olvidados durante los últimos años". "Estábamos en un entorno que si no era de euforia empezaba a asemejarse bastante", asegura de la Lastra, quién recordaba como el inversor se había visto casi forzado hasta mediados de febrero a comprar bolsa por miedo a perderse las subidas.

"Sin embargo", prosigue el experto, "este movimiento de la volatilidad nos recuerda la importancia de estar preparados ante eventos adversos y ante la vuelta de la tensión a los mercados, porque, a pesar de que invertir en renta variable a largo plazo puede ser tremendamente rentable, no está exento de incomodidades en el corto plazo".

"Estamos en un momento en el que claramente no hay que intentar heroicidades, es el momento de la prudencia y de la paciencia" asegura de la Lastra. "Hay que pensar en preservar el capital y cuando las oportunidades surjan empezar a sembrar para construir rentabilidades en el futuro".

En ese sentido, desde Bestinver aseguran que "se puede ganar mucho dinero sin tomar riesgos desproporcionados". Y la mejor manera de hacerlo es, en su opinión aprovechar las oportunidades que brindan compañías como Dassault Aviation, GKN, Befesa, Informa o AB Foods (propietaria de Primark), compañías que forman parte de su cartera internacional.

En España, firmas como Telepizza o ACS son las elegidas por la gestora para este trimestre. Ambas compañías se incorporan a la Cartera de Ibérica de la firma y se unen otras compañías como Unicaja, Semapa o Euskaltel que son aquellas en las que tiene sus mayores posiciones.

Inditex vs Primark: la paradoja del sector textil

Los fuertes recortes que sufrió en 2017 AB Foods (la compañía propietaria de Primark), favorecieron la creación de una coyuntura perfecta para que Bestinver tomara posiciones en la firma británica. "Los descensos nos permitieron entrar a unos niveles muy atractivos", explica el presidente y director de inversiones de la gestora.

Y es que, AB Foods es una clara beneficiaria de la depreciación del dólar frente al euro y la libra, porque sus ventas son en euros y libras y gran parte de sus costes de venta son en dólares. "Los movimientos en el mercado de divisas permitieron comprar una compañía con un viento de cola que antes no tenía", aseguran desde la gestora, desde donde destacan el negocio "solido y robusto" que tiene.

En este sentido, de la Lastra coincide en describir a la compañía como "una empresa infranqueable para la distribución digital", algo muy inusual en el sector, gracias el precio media de venta que tiene su cesta de productos . Tiene unos costes tan bajos que es difícil franquear y ha demostrado que es capaz de crecer evitando la erosión de margen que suele conllevar la venta online.

Precisamente es dicha erosión de margenes la que está pasando factura al gigante del sector, Inditex. "Es una grandísima compañía, pero sus ventas like for like han caído y sus márgenes brutos también, algo que complica su situación", asegura de la Lastra. "Las ventas online no son disruptivas hasta que desapalancas las tiendas; en el momento en el que lo haces , la vida s vuelve más complicada".

