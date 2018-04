Endesa recupera lo borrado por los cambios regulatorios

A mi todo eso me ha servido para hacerme con una buena cartera de acciones de Endesa a un precio muy barato, todas por debajo de los 17 euros, acciones que ya solo con el dividendo anual me va a dejar una muy buena plusvalia.



Gracias a los analistas que por debajo de 17 euros recomendaban venta, que eran unos cuantos, porque si no hubiera sido por ellos, seguramente yo no hubiera podido comprar las que compre a esos precios.