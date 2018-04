Las 'teles' españolas presentarán resultados en zona de mínimos

Se espera que caiga el beneficio un 15% respecto al primer trimestre de 2017

Este jueves 19 de abril se inicia la temporada de resultados del primer trimestre en España y las primeras en rendir cuentas al mercado serán las dos teles: Atresmedia y Mediaset, que lo harán en zona de mínimos del año. | Las televisiones quitan a las eléctricas el prime time del dividendo en España.

Ambas compañías vienen sufriendo en los últimos meses un fuerte castigo en el parqué, lastradas, sobre todo, por el deterioro constante del sector publicitario. De hecho, la firma referencia de la industria a nivel mundial, WPP, cae más de un 17% en el año y recientemente ha sido noticia por la dimisión de su CEO y fundador, Martín Sorell.

En el caso de la matriz de Telecinco, sus ganancias se verán reducidas en más de un 15% este trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado, según las estimaciones del consenso de analistas que recoge Bloomberg. El beneficio de Atresmedia también caerá en una proporción semejante hasta los 24 millones de euros.

Ambas compañías cuentan con una recomendación de mantener, no obstante, Mediaset ha visto una mejora reciente y, con un 37,5% del consenso aconsejando comprar, es la mayor proporción desde diciembre de 2016.

Primer signo de lo fortaleza en los 7,95

Desde el punto de vista técnico, "Atresmedia se encuentra en zona de soportes y no mostrará fortaleza alguna mientras no consiga superar los 7,95 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, "no alejará el riesgo bajista de manera definitiva hasta que no bata los 9,20 euros, y sería ahí cuando recomendaríamos volver a tomar posiciones en el valor", concluye el experto.

