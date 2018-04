John Williams: "La bolsa aterrizará suave, como un 747, al subir los tipos"

"La incertidumbre por una posible guerra comercial es negativa por sí sola"

John C. Williams, presidente de la Fed de San Francisco, en 2016. Foto: Reuters.



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







No ha compuesto la banda sonora de La guerra de las galaxias ni la de Jurassic Park: John Williams es el actual presidente de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, aunque en pocos meses viajará hacia la costa este, ya que sustituirá en junio a William Dudley al cargo de la Fed de Nueva York. El economista es miembro del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo de la entidad encargado de las decisiones de política monetaria que se toman para la mayor economía del mundo.

Esta semana ha visitado Madrid, atendiendo ayer al simposio internacional que organizó el Banco de España y la Asociación Nacional de la Economía de los Negocios (NABE, por sus siglas en inglés). En su intervención, el economista expuso sus opiniones sobre la buena salud de la economía del gigante norteamericano, además de señalar los riesgos a los que se enfrenta ahora el país.

Williams otea el horizonte y no ve tormentas que lleguen a la costa estadounidense. La economía es fuerte, ya que espera que "el crecimiento sea del 2,5% durante este ejercicio y se mantenga en esa misma cota el año que viene", mientras prácticamente el mundo entero goza de incrementos en el tamaño de la economía. Williams difiere del miedo de algunos economistas a que llegue una recesión pronto, por el agotamiento de uno de los ciclos de crecimiento más largos que se recuerda en la historia del país: "No espero una recesión pronto. En EEUU suelen ocurrir por eventos difíciles de predecir, no tanto por la longevidad del ciclo". En este contexto el economista espera que la inflación supere ligeramente el objetivo del 2 % en próximos años, sin temor a que se dispare, algo que hará que la Fed aumente los tipos entre tres y cuatro veces este año, "dejándolos cerca del 3,5% para el año 2020. Vamos en la dirección correcta", opinó, señalando que "el reto de la Fed es mantener la situación actual".

Tras ser preguntado por la guerra comercial, y el fuerte endeudamiento de EEUU, Williams reconoció que "son problemas que están en primera línea". Sin embargo, no cree que todavía se haya llegado a un punto en el que las tensiones en el comercio entre EEUU y China se puedan calificar de guerra, y los describe como "una amenaza". Eso sí, considera que la incertidumbre que ya generan estas tensiones tienen un impacto negativo en la economía, ya que puede haber quien se plantee si producir o no un bien, si espera que pueda sufrir aranceles, y también prevé, en relación con la última reforma fiscal de Donald Trump, que las autoridades serán capaces de "mantener los déficit bajo control".

Un aterrizaje suave

Ante las altas valoraciones de la renta variable estadounidense, Williams reconoce que "están por encima de la media histórica", pero destacó la relación que se debe hacer entre estas y el activo libre de riesgo: "Hay que compararlo con los bonos estadounidenses, y entonces se aprecia que no están tan caras". Descarta un desplome bursátil próximamente, ya que considera que "a medida que los tipos suban lentamente, la bolsa aterrizará de forma suave, como un 747". Más adelante, a medida que suban las rentabilidades de la deuda estadounidense, algo que espera que ocurra, considera que, más que generar caídas en la bolsas, será un elemento que "evitará, tanto para la renta variable como para el mercado inmobiliario, que sigan subiendo".

En cuanto a la comunicación que llevan a cabo los bancos centrales, y la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) empiece a publicar un gráfico de puntos similar al de la Fed, Williams destacó que "no soy quien para decirle al BCE lo que debe hacer", pero alabó esta forma de guiar al mercado, que señala el rango de subidas de tipos que espera la Fed. Además, está seguro de que el dot plot (las previsiones de los miembros del FOMC para los tipos de interés) "evolucionará en el futuro", quizá incluyendo otras métricas como podría ser la inflación.

PUBLICIDAD