El Ibex 35 vuelve a la prudencia con la vista puesta en los 9.800 puntos

Puntos Variación Hora 9.785,00 +0,19% +18,90 puntos 09:58:59









Las bolsas europeas vuelven a moverse con cautela en una jornada en la que el Ibex 35 permanece por debajo de los 9.800 puntos. De esta manera, el selectivo español lleva cinco jornadas consolidando posiciones por debajo de esta zona de resistencia de los 9.800 puntos.

Los expertos de Ecotrader recuerdan que los últimos movimientos no hacen más que reforzar este entorno como la línea divisoria que separa un simple rebote por sobreventa de una reacción al alza en la que ganaría enteros la posibilidad de ver movimiento alcista sostenible en el tiempo.

A su juicio, este escenario alcista cobraría fuerza si al otro lado del Atlántico el Dow Jones consigue batir resistencias clave que presenta en los 24.682 puntos y "es el que consideramos como más probable mientras no se pierdan en Wall Street los soportes urbi et orbe, esto es, los mínimos que marcaron los índices norteamericanos el pasado 9 de febrero".

¿Qué tiene que pasar para que vuelvan las subidas? Los citados analistas apuntan que la superación de la zona de los 9.800-9.850 puntos sería un argumento más a favor de que los mínimos establecidos en los 9.327 puntos hayan sido el suelo de la corrección bajista de los últimos meses.

"Mientras eso no suceda se mantendrá el riesgo bajista, si bien es cierto que a corto no habrá un deterioro alcista mientras no se pierdan soportes de muy corto plazo en los 9.700 puntos y sobre todo que no se cierre el hueco que se abrió desde los 9.500 puntos", detallan.

En la agenda del día, Goldman Sachs dará continuidad a la temporada de resultados en EEUU.

