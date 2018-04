Las bolsas europeas se decantan por el rojo: el Ibex 35 aguanta y cierra plano en 9.766 puntos

Tras más de media jornada sin apenas movimientos, las bolsas europeas se han decantado por las pérdidas pese a las ganancias de Wall Street. Trump ha acusado a China y Rusia de devaluar sus divisas y el dólar ha retrocedido frente al euro y la libra llevando al rojo a los mercados europeos. El Ibex 35 cierra la sesión con un descenso del 0,01% en 9.766,1 puntos. El selectivo se ha movido en un rango estrecho entre un mínimo de 9.747 puntos y un máximo de 9.796 puntos. El volumen de negociación de la bolsa española asciende a 2.136 millones. Una década después, la banca reina en el Ibex 35 y vuelve a regentar los mercados europeos.

Las bolsas europeas esperaban la reacción de Wall Street al bombardeo en Siria. De inicio los mercados han asimilado con tranquilidad la intervención militar. Ha ayudado que Rusia no haya alzado la voz. Los principales índices de EEUU han abierto la sesión al alza, pero las subidas no han contagiado a Europa.

Al revés, las plazas del Viejo Continente han comenzado a ceder posiciones y a alejarse de las resistencia tras un nuevo tuit de Trump que ha provocado subidas del euro y la libra. El presidente de EEUU ha acusado a China y Rusia de manipular las divisas cuando el país se encuentra en plena escalada de tipos de interés. El dolar ha reaccionado a la baja arrastrando a la baja a las plazas europeas. La peor parte se la ha llevado Londres, con una caída de casi el 1%. El Dax cede un 0,4%, le siguen el Eurostoxx y Cac francés.

Las tensiones geopolíticas se han notando más en la renta fija. El rendimiento del bono estadounidense a diez años toca máximos de diez años al 2,38%. El treasury a diez años, por su parte, ha escalado a los niveles más altos del mes. Esta ligera tensión también influye en la deuda española. La rentabilidad del bono a diez años ha llegado a superar el 1,25%, pese a la rebaja de rating de Moody's. Finalmente ha descendido al 1,23%.

Tampoco está teniendo una especial trascendencia en el mercado del petróleo. Tanto el Brent como Texas bajan alrededor del 1,5% alejándose de los máximos tocados la semana pasada.

No se esperaba movimientos hasta que ha entrado en juego Wall Street y el gran agitador de las bolsas, Donald Trump. Y se ha cumplido los pronósticos. El presidente de EEUU ha marcado el ritmo de los mercados con su Twitter ya sea atizando a Amazon o levantando ampollas con China en mitad de los aranceles cruzados. Hoy la víctima ha sido el mercado de divisas.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!