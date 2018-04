Una década después, la banca reina en el Ibex 35 y regenta toda la bolsa europea

Asi le va a la bolsa Española y Europea, al tener tanto peso la banca y està completamente Zombi, nuestras bolsas no ganan dinero. Comparada con la bolsa de EEUU donde tienen a Apple, Facbook, Microsof, Google etc negocios nuevos y con un aumento de beneficios brutales.



Esto es lo que tenemos, con estos indices bancarizados no hay ninguna posibilidad de que la bolsa suba, muy al contrario como venga una nueva recesion y no debe de andar muy lejos, nos vamos a enterar de lo que vale un peine.



Si caen los beneficios y aumenta el paro, el estado de bienestar va a sufrir un recorte de pelotas y si no al tiempo.