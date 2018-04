Bankia, 'farolillo rojo' de la banca por los 628 días que tiene el Estado para vender

En año y medio ha pasado de la posición 16 a la 32 del Ibex 35

El tiempo de descuento ya corre en contra de Bankia. La entidad cuenta por días, 628 exactamente, el plazo que falta para que el Estado, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), cumpla con su obligación de privatizarla con el objetivo de obtener el máximo retorno de las ayudas públicas.

Pero existen dos opciones más. El Ejecutivo podría ampliar el plazo, como ya hiciera en diciembre de 2016 vía Real Decreto; o, incluso, adelantar su salida presuponiendo que Bankia pueda ser un elemento clave de la campaña electoral.

En su contra juega un posible adelanto electoral en Andalucía para 2018, con el que ya se especula en los mentideros políticos, sin perder de vista las elecciones autonómicas de 2019 y las nacionales de 2020. Y no sería de extrañar que entre el ruido de campaña se lanzaran mensajes como que Bankia pueda ser regalada o malvendida a ojos de los inversores en función de cómo se hagan las próximas colocaciones.

En todo caso, la necesidad estatal de salir de Bankia a finales de 2019 es una losa que ha ido lastrando cada vez más la cotización de la entidad, y que le ha llevado en el último año no sólo a ser la peor recomendación de la banca española, sino a ostentar uno de los peores consejos del Ibex 35. Un podio poco honorable en el que sólo le adelanta Técnicas Reunidas -que no ha recuperado el favor de los analistas tras la rebaja de previsiones que anunció a finales de 2017-, Mapfre, que no ha abandonado la zona desde hace más de año y medio, y Abertis, que desde que se aprobó la opa conjunta de Atlantia y ACS es un valor sin interés para los inversores.

Desde que se realiza la Liga Ibex de elEconomista -que aglutina las recomendaciones del consenso recogido por Bloomberg y FactSet- que arrancó en septiembre de 2016, Bankia ha caído 16 puestos, hasta ocupar el número 32 actualmente, siendo el peor consejo de la banca nacional. El deterioro, de hecho, es notable puesto que por aquel entonces la entidad contaba con la mejor recomendación del sector (siendo un mantener).

Presión bajista

Fuentes próximas a la entidad reconocen que "los inversores están esperando a abrir sus posiciones en corto para cuando se produzca el descuento" de una colocación por parte del Estado de un importante paquete de acciones, que se estima en, aproxidamente, salidas del 10% del total del 60,63% que ostenta el FROB en Bankia.

No obstante, "el techo de cristal" del que hablan lo atribuyen a la presión bajista que ejerce el mercado, "una cuestión exógena que no afecta a cómo se está valorando la gestión de la entidad". El volumen de posiciones bajistas, según los datos que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se sitúa en el 4,07%, el mayor de la banca nacional, lo que le sitúa entre los diez valores con más posiciones cortas de la bolsa española.

A la presión por el overhang (presión de salida) que hay en el mercado, se suma el hecho de que el Estado lleva telegrafiando desde el pasado verano sus intenciones de vender. Primero lo hizo el ya ex ministro de Economía, Luis de Guindos, en reiteradas ocasiones, y ahora es el nuevo titular de la cartera, Román Escolano, quien hace tres días volvió a reconocer públicamente que su intención sigue siendo "la privatización" de la entidad. Fuentes de mercado aseguran que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ya se ha reunido con Escolano para tratar la hoja de ruta de las desinversiones del Estado.

A través del FROB, el Gobierno ha colocado hasta la fecha dos paquetes de acciones de la entidad reduciendo su participación hasta el mencionado 60,63%. El primero de ellos fue del 7,5% a 1,51 euros por acción (6,04 euros ajustado tras el contrasplit) el 28 de febrero de 2014, lo que implica que hoy Bankia cotiza un 38% por debajo. El segundo, el 12 de diciembre del año pasado, cuando el FROB vendió el 7%, a un precio de 4,06 euros, hace que hoy los títulos se compren un 8,8% más baratos. De hecho, desde la entrada del Estado en la entidad en 2013 a un precio de 1,35 euros, las minusvalías que asume el Gobierno alcanzan el 31%, con su participación valorada, a precios de mercado, en 6.966 millones de euros.

Otra salida: la fusión

En una comida previa a la Junta de Accionistas celebrada el martes, José Ignacio Goirigolzarri reconoció, abiertamente, que "el escenario central es la privatización", desdiciéndose de sus propias palabras en una entrevista concedida al Financial Times en la que hablaba de una plausible fusión con BBVA. "Hay que diferenciar las responsabilidades" y que sea "el FROB el que diga cómo, cuándo y con qué precio. No me gusta que los accionistas se metan en mi terreno y, por tanto, yo no me meto en el suyo", afirmó.

José Ramón Iturriaga, gestor del fondo Okavango Delta de Abante, reconoce que la opción de la fusión "tendría sentido desde el punto de vista de optimizar el precio de salida del FROB porque sería más eficiente, más fácil y tiene más valor", más aún en "un contexto de concentración" del sector y después de cuál ha sido el resultado de ir "vendiendo por fascículos".

Fuentes de mercado apuntan a que, aunque el Estado pueda hacer algunas colocaciones pequeñas hasta la barrera del 51%, el bloque que más valdrá será aquel que haga perder al FROB el control de la entidad. "La estrategia de salida de Bankia genera incertidumbre", advierten desde Bankinter, que destaca que "es práctica habitual que los inversores institucionales exijan un descuento a la hora de adquirir un paquete accionarial significativo". "No obstante", advierte Nuria Álvarez, de Renta 4, "hay que tener en cuenta que, aunque pensamos que las desinversiones que vaya haciendo el Gobierno probablemente serán con descuento, también creemos que ese descuento será moderado".

En 2014 la primera venta del FROB se realizó un 4,4 % por debajo del precio de mercado, mientras que en diciembre del año pasado el descuento fue del 2,7 %.

Otras fechas del calendario

El rally protagonizado por los bancos españoles ante la expectativa de una subida de tipos en la eurozona ha quedado atrás, pero no es descartable que el Estado quiera esperar a una nueva señal del BCE que haga remontar la acción de Bankia.

La entida es, por detrás de Liberbank, la más beneficiada por un incremento del precio del dinero en la zona euro, ya que el 80 % de sus créditos están referenciados a tipo variable. "Veo arriesgado esperar a que se produzca este anuncio, aunque es cierto que la bolsa lo descontaría antes".

