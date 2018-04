Abante Asesores se marca como objetivo duplicar su patrimonio en "dos o tres años"



Abante Asesores ha cambiado la oficina de la madrileña calle Padilla donde nació hace ya casi 17 años por la Plaza de la Independencia en Madrid y con motivo de la inauguración de la nueva y espectacular oficina, Santiago Satrústegui, presidente de la firma, ha querido explicar el por qué de este gran cambio y, sobre todo, los planes de futuro que tiene Abante.

"Movernos al edificio Independencia supone poner en valor el modelo que tenemos de hacer las cosas, que consiste en que no nos importa tanto cuanto se invierte o en donde sino quien invierte y para qué invierte", afirma. Además, recalca que ellos ya nacieron como firma de asesoramiento independiente mucho antes de que se empezara a hablar de Mifid II y ese es el modelo que prevén seguir desarrollando los próximos años.

Tanto éxito creen que seguirá teniendo éxito que incluso esperan "duplicar nuestro patrimonio en dos o tres años", apunta Satrústegui, lo que supondría pasar de los 3.000 millones de euros actuales, en manos de 6.000 clientes, a 6.000 millones. No le preocupa la futura competencia que puedan recibir de los bancos, ahora que muchos están incorporando modelos de asesoramiento en sus redes de distribución. "Siempre hemos respetado a los bancos como maquinaria comercial y porque son capaces de adaptarse a todos los entornos y sabemos que serán duros competidores pero no pueden competir con nosotros en una cosa, la de dedicar tiempo al cliente. Asesorar no es elegir un fondo y cuánto dinero tienes que tener en cada activo sino entender las necesidades de las personas", afirma.

La nueva oficina concentra una gran parte del presupuesto a nuevas inversiones que ha realizado Abante en el último año pero otra parte irá destinada a nuevas contrataciones que desde la firma calculan que ascenderán a unas 40 personas antes de que llegue el verano. "Tenemos muy claro que para dar valor añadido a los inversores no solo basta con ser independientes, ser grandes también importa, porque nos permite seguir siendo precisamente independientes", afirma Satrústegui. Un aumento de tamaño que, de momento, prefieren concentrar orgánicamante aunque aseguran que "vivimos atentos también a las propuestas no orgánicas que puedan surgir".

