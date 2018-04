Apertura de Wall Street: las bolsas abren a la baja por el temor de una intervención de EEUU en Siria

Wall Street se mete en todos los charcos que dejan Trump. Cuando todavía no se había desecho de los temores a una guerra comercial entre China y EEUU, el presidente de EEUU ha amenazado, vía Twitter, con una intervención militar en Siria, desafiando a Rusia. El Dow Jones cae un 0,7% hasta los 24.216 puntos, S&P desciende un 0,53% y el Nasdaq retrocede un 0,37%. l ¿Hay una burbuja de la tecnología en EEUU?

La bolsa de EEUU corta el rebote de los últimos días con descensos que no llegan al 1% por la creciente tensión entre el país y Rusia. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a Putin con intervenir en Siria, a través de Twitter.

Las bolsas todavía no se han liberado del miedo a una guerra comercial con China cuando Trump ha abierto otro frente en su política exterior. Los descensos, de momento, son moderados, las bolsas perecen estar acostumbradas a las salidas de tono del presidente. "Lo más importante es la reacción de Rusia al mismo, cualquier amenaza rusa entendemos que generará tensión en los mercados al interpretar los inversores que se pude producir un choque armado en Siria entre este país y los aliados, algo que hasta ahora se ha intentado evitar a toda costa, aunque ha estado cerca de ocurrir en varias ocasiones", indican desde Link Securities.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?