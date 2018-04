Las bolsas europeas frenan ante resistencias: el Ibex 35 no puede con los 9.800 puntos

El dato de inflación de marzo en EEUU, foco de la jornada

Puntos Variación Hora 9.738,10 -0,26% -25,40 puntos 13:08:59









500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones

Pausa en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 se mueve al filo de los 9.700 puntos. La superación de resistencias sigue siendo imprescindible de cara a alejar los riesgos. Las cinco señales para distinguir un mercado bajista de una corrección.

Cabe recordar que el alcance de la zona de resistencia de los 9.800 puntos frenó ayer los avances en el Ibex 35 y esto, indican los expertos de Ecotrader, no hace más que reforzar este entorno como la línea divisoria que separa un simple rebote por sobreventa de una reacción al alza en la que ganaría enteros la posibilidad de que acabara formando parte de un movimiento alcista sostenible en el tiempo.

"Este escenario alcista es el que venimos valorando como más probable mientras al otro lado del Atlántico no se pierdan los soportes que hemos calificado como soportes urbi et orbe, esto es, los mínimos que marcaron los índices el pasado 9 de febrero", apuntan los citados analistas.

En opinión de Ecotrader, una vez que el Ibex 35 consiguió la semana pasada romper la directriz bajista ha ganado muchos enteros la posibilidad de que los mínimos establecidos recientemente en los 9.327 puntos hayan sido el suelo de la corrección bajista de los últimos meses.

¿Qué tiene que pasar para seguir confiando en un escenario alcista? El Ibex 35 tendrá que batir ahora resistencias que presenta en los 9.810-9.840 puntos, que ayer comenzó a presionar. Los expertos de UBS ven un potencial del 20% a la bolsa europea.

"Mientras eso no suceda se mantendrá el riesgo bajista, si bien es cierto que a corto no habrá un deterioro alcista mientras no se cierre el hueco que se abrió a mediados de la semana pasada desde los 9.500 puntos", alertan los expertos.

Desde Link Securities apuntan a no perder de vista el conflicto en Siria. Un ataque de EEUU junto a sus aliados contra las fuerzas del régimen de Assad es cada vez más factible. "Lo más importante es la reacción de Rusia al mismo, cualquier amenaza rusa entendemos que generará tensión en los mercados al interpretar los inversores que se pude producir un choque armado en Siria entre este país y los aliados, algo que hasta ahora se ha intentado evitar a toda costa, aunque ha estado cerca de ocurrir en varias ocasiones".

En la agenda del día, el dato de inflación de EEUU será estudiado al detalle por los inversores de ambos lados del Atlántico. Las previsiones apuntan a una aceleración de los precios durante el mes de marzo, un dato al que se sumará la publicación de las actas de la Reserva Federal de su reunión del mes pasado que podrían dar pistas sobre la normalización de su política monetaria y una posible aceleración de la subida de tipos.

PUBLICIDAD