Francisco G. Paramés: "Técnicas Reunidas recuperará márgenes del 4%"

El inversor cree que alcanzará dicho nivel este año o en 2019

No trasladaré el coste del análisis a los partícipes de sus fondos

Francisco García Paramés.

"Después de un año 2017 razonablemente bueno, ahora estamos algo mejor que en la casilla de salida pero sin grandes revalorizaciones", asumió ayer Francisco G. Paramés en el marco de la II Conferencia Anual de Cobas AM, su gestora.

Tras las caídas, el potencial de su fondo ibérico es de 40% (muy por debajo del cien por cien del internacional). Una cartera donde Técnicas Reunidas es la compañía que más peso tiene, algo más del 9%. "Tiene una cierta ciclicidad, el año pasado perdió dos contratos en América Latina, pero absorbió el golpe, obteniendo márgenes del 2%", explicó. Y es que la recuperación del margen de operaciones de Técnicas Reunidas es una de las claves para la compañía, que una vez han obtenido los contratos que tenía previstos "recuperará los márgenes del 4% si no es este año será el próximo", aseguró Paramés.

Telefónica

Sobre Telefónica, su segunda mayor posición en cartera (supone un 8,9%), desde Cobas estiman que está muy penalizada por el mercado y que, "aunque el nivel de deuda es elevado, comparado con su ebitda son 3,5 veces, no es tanto para una compañía como esta".

A pesar de que no se encuentra en su top 10, preguntados por Vocento desde Cobas quisieron desmitificar que la deuda de la compañía esté subiendo y justificaron que "el 70% de nuestra valoración depende de los periódicos regionales, que no tiene nada que ver con la publicidad en prensa nacional".

La gestora acaba de modificar sus folletos para permitirse invertir en bonos basura, aunque "esto es algo excepcional que haremos una vez cada cinco o diez años, cuando nos gusten los bonos que emite alguna compañía", puntualizó Paramés.

No es lo único. Además, Cobas AM podrá invertir en compañías españolas que no coticen aquí. Con respecto a las exigencias que incorpora la nueva normativa europea, Mifid II, Paramés avanzó que "Cobas asumirá los costes del análisis."

