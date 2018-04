La brecha de género en la pensión privada es la mitad que en la pública

Y ésto, claro está, es culpa del "heteropatriarcado homofóbico y anti LGTB" ¿verdad?.



J*der que harto estoy ya del tema.



Primero es ILEGAL pagar más a un hombre que a una mujer y si no fuese asi que LO ES, ¿porque hay paro femenino? ¿que empresario en su sano juicio pagaría de más por "un mismo trabajo"?



Pues ahí está el quid de la cuestión, que "EL TRABAJO A REMUNERAR NO ES EL MISMO" bien sea por horario, peligrosidad, reducción de jornada u otra de las mil variables que hay.



Hablad claro leñe, queréis las CUOTAS, queréis primar el sexo de una persona sobre la competitividad y rendimiento. Marxismo en estado puro. Volvamos al comunismo venga, total, no les fue tan mal ¿no?



Estáis creando un "monstruo" que en lugar de favorecer a la mujer la empequeñece y victimiza sólo por el hecho de serlo, "papá estado" se tiene que encargar de que si una bombera, por ejemplo, no da la talla en las pruebas físicas, pues las hacemos más fáciles. Total ¿a quien le importa mientras está ardiendo vivo que una persona no tenga la fuerza suficiente para cargarla al hombro y sacarla corriendo? Si lo que importa "ej la higuardá" ¿verdad?



Ridículo.