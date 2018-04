El Ibex 35 sube un 0,21% y se desmarca de los fuertes avances en Europa por el deshielo entre EEUU y China

Hola 2, entiendo que las acciones de Santander ( colorines) van a sufrir en un mes un cambio drástico, por que los depredadores del mercado van a ir a por ella. tanto si cae como si sube. A mi particularmente no me importan mucho las plusvalías, pero si estoy dentro y veo factible un aumento de mi pasta como que sí. Lo ueq en realidad lamento es la falta de información del mercado, o más bien la extrema desinformación que están dando una serie de líders mundiales que en vez de gob ernar su país con rigor y en beneficio del suyo (y de todos en general), creen este ambiente ambiguo, del que no se sabe si mañana van a lanzarse misiles y se van a comer las poyaas