El Ibex 35 aprovecha la tregua del mercado con una subida del 0,62% y recupera los 9.700 puntos

Osea que EEUU el mas afectado junto con China en la guerra comercial ,su indice esta por las nubes esto es sobre los 24.000 puntos , 4000 puntos mas que cuando Trump accedio al poder hace 2 años y España que no pinta nada en esta guerra su indice IBEX sufre el que mas ,como ocurrio con el Brexit, con la crisis coreana , con la crisis catalana ,.



Haber que me diga alguien en que nos ha afectado el Brexit , o la crisis catalana o la crisis coreana de manera objetiva y con numeros ,entonces porque estamos sobre los 9700, esto es , peor que hace 20 años (1998) ,a pesar de los buenos datos sobre la deuda efectuada por Fitch y S&P , sobre empleo ,afiliados a la S.S. aumento de venta coches,aumento del consumo ,con subida del turismo en lo que llevamos del año con respecto al enterior del 3,9 % ,subida precios alquiler y compra casas .



Dentro del IBEX el castigo o escarnio a la banca es exagerado , .Acaso la banca no esta a precios de derribo , acaso del Santander los analistas no comentan que puede subir un 65% por ciento , acaso no va ser el banco con mas beneficio de Europa superando al BNP , acaso no es el banco con mayor capitalizacion de Europa,acaso aqui los analistas no nos informaron que si batia la resitencia de los 5,93 euros, la cual batió , la proxima meta a batir serían los 6,5 eruos ,y sin embrgo esta en los 5,3 euros .



Un banco con la operatividad del Santander , es un banco seguro , pueden salir de sus depositos efectuados por sus 80 millones de clientes y casi 3 millones de accionistas ,UN BILLON DE EUROS y sin enterarse ,entoces porque vale casi el doble un cafe en Florencia que una accion del Santander , o una pinta Guiness vale en un Pub en INglaterra el doble que una accion del Santander ,lo mismo sobre el BBVA,y Caixa Bank o Bankia son bancos seguros .



El Ibex es bajista hasta el infinito ,porque esta manipulado desde el principio por bajistas y bonistas desde hace 20 años.