Wall Street salva una semana más el soporte 'urbi et orbi' de la crisis comercial con China

Las bolsas europeas despidieron la semana con ganancias



A pesar de que la tensión entre EEUU y China se recrudece por la guerra comercial, los principales índices norteamericanos se alejan un 4% de los mínimos del año. Al otro lado del Atlántico, los índices europeos cerraron la semana en positivo aunque el riesgo bajista permanece

El fuego cruzado de aranceles entre la Administración Trump y China no cesa, con el consiguiente impacto en los mercados financieros. El pulso entre los gobiernos de Washington y Pekín esta semana llevó a Wall Street a testar por cuarta vez su soporte urbi et orbi -los mínimos del año- donde tienen el foco los inversores de todo el mundo, y que de perderse, haría activar las órdenes automatizadas y desataría el pánico bursátil. Desde el pleno de caídas del pasado lunes, los índices americanos rebotaron, pero no lo suficiente. El último parte de guerra recoge el encargo de Trump de un estudio para imponer más aranceles a China, una amenaza a la que el Gobierno de Xi Jinping ha respondido que contraatacará. A esto hubo que sumar el decepcionante dato de empleo de marzo que se publicó el viernes aumentó las presiones inflacionistas, lo que empañó el cierre semanal de la bolsa americana hasta los números rojos e impulsó al euro en su cruce con la divisa americana hasta rozar los 1,2280 dólares.

Así, a media sesión el Dow Jones se encontraba a un 2,5% del suelo que presenta en los 23.330 puntos. Para el S&P 500 este nivel se sitúa en los 2.532 enteros mientras que el Nasdaq lo encuentra en los 6.164.

Apreciación del yuan

Tampoco hay que obviar que la divisa china ha recuperado los niveles de la devaluación de agosto de 2015, debido, en parte, al cambio de política monetaria por parte del Banco Popular de China en la fijación de la banda de fluctuación del dólar/yuan, lo que ayudaría a evitar una guerra comercial porque la balanza comercial entre ambos países evolucionará más favorablemente para EEUU al ser su economía mucho más importadora que exportadora frente a la china.

Pese a los daños colaterales del conflicto comercial, las principales plazas europeas despidieron una semana de cuatro sesiones -el lunes cerraron por festivo- con ganancias, gracias a las subidas que firmaron el jueves -las mayores en una única jornada desde que arrancó el año- en un clima proclive a la negociación entre las dos potencias económicas. Las mayores ganancias en la semana fueron para la Bolsa de Milán (2,3%), el Footsie 100 (1,8%) y el Cac 40 (1,7%). El EuroStoxx 50 repuntó un 1,3%, el Dax avanzó casi un 1,2% mientras que el Ibex se anotó un 0,8%.

Pese a las subidas, los principales selectivos aún no han alejado los riesgos bajistas. "Todavía falta que se superen resistencias, como son los 3.476 puntos del Eurostoxx 50, los 9.800 puntos del Ibex 35 o los 23.000 puntos del índice italiano para poder confiar plenamente en esta subida, pero el intento está ahí", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "Sin embargo", prosigue el experto, "esto nos invita a aumentar de nuevo la exposición recomendada a bolsa una vez parece que los riesgos de asistir a una continuidad bajista se han alejado".

Por valores, los más alcistas del selectivo español en los últimos cinco días fueron Acciona, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas y Repsol, que se anotaron entre un 4 y un 6%. Por el contrario, Red Eléctrica y Mediaset cayeron más de un 1,4%.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cedió en la semana un 0,4% hasta los 67,36 dólares frente a los 70 dólares a los que cotizó la semana pasada.

