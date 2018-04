Wall Street cierra con avances: el Dow Jones sube un 0,99%

#2, la guerra comercial con EE.UU siempre ha existido y siempre la han creado ellos, si quieres profundizar en el tema, iba ha decir que estoy dispuesto a ello, pero me lo he pensado mejor porque es tarde y tengo que madrugar mañana y no quiero trasnochar para contarte historia económica.



Simplemente una gorda reciente, empezó el 17 de julio de 2007 (aunque algunos dicen que empezó en el 2008), a pesar que ya en 1999 un renombrado economista lo dijo en público (no recuerdo ahora mismo el nombre). Te hablo de las crisis subprime que endosó EE.UU a todos los bancos del mundo, repartiditas en fondos de inversión e instrumentos financieros similares, con los que nos repartieron los créditos basura que sus agencias de rating previamente habían catalogado (con beneplácito gubernamental yanki) como productos fantásticos.



A partir de ahí luego crearon las 3 subprimes, con alrededor de 4 billones de dolares de inyección para que no cayeran sus bancos (ahí demostraron también tener más instinto depredador, porque Europa se quedó mirando a los pajaritos y empezó mucho, mucho más tarde (voy resumiendo). Por ello ellos salieron: por su antipación y porque les importaba tres pares de narices cayera el país que cayera. Ni Trichet ni Draghi estuvieron a la altura para plantar cara en la batalla que nos ganaron, como te he comentado, por fabricar papelitos (dinerito mucho antes y cayera quien cayera) y me voy a dormir que hoy no tengo ganas de dar clases (soy profe y bastante dura es la profesión durante el resto del año luchando con la juventud dejando girones en la lucha por inculcar valores humanos y conocimientos).



Perdona si te parezco pedante, pero me tengo que ir a dormir. Buenas noches.



Aurevoir



P.D- Además, veo que la historia más reciente la dominas bien, pues creo que hacía referencia a los problemillas que hubo el verano pasado no el otro con China (ahora sí, termino). A China la hicieron pasar por el aro haciéndola revaluar su yuan y con la historia que se dedicaran a mejorar sus infraestructuras en lugar de seguir dominando el comercio internacional por sus bajos costes y precios (esto empezó ya con Bush, siguió con Obama y Don pato Donald aunque no tiene ni idea, le dicen que siga dándole caña a China (y si sigue el del flequillo con el tema le van a dar por todos lados, pero Europa no tiene porque sufrir en exceso, porque se fortalecerían lazos comerciales con China de los países si los yankis se pasan demasiado de listos.



Perdón, me enrollé y dije que me iba a dormir.



No sigo más, nos vemos.