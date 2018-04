Remontada en Wall Street: el Dow Jones crece un 0,96% y sube 800 puntos desde mínimos del día

De caídas cercanas al 2% a subir casi un 1%. Así se podría resumir una nueva jornada de locura en Wall Street, con el Dow Jones de Industriales dando esos bandazos que le llevaron a un recorrido de 800 puntos al alza desde la nefasta apertura de la sesión. Los otros índices también lograron salir de las caídas pese a que China anunció su respuesta a la guerra arancelaria de EEUU.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones creció un 0,96% hasta los 24.264,30 puntos, mientras el S&P 500 mejoró un 1,16% hasta los 2.644,69 enteros y el tecnológico Nasdaq creció un 1,45% hasta las 7.042,11 unidades.

Tras los rumores, el Gobierno chino ha confirmado nuevos aranceles del 25% a un total de 106 productos importados de EEUU, entre los que figuran la soja, automóviles y aviones, por valor de 50.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros). Aún se desconoce la entrada en vigor de estas tarifas.

El gigante asiático, que es el segundo socio comercial de EEUU, ya anunció este lunes la imposición de gravámenes a un conjunto de 128 productos estadounidenses, en respuesta a las tarifas que Washington anunció el mes pasado sobre las importaciones de acero y aluminio chinos.

China reveló esta nueva lista después de que ayer la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EEUU (USTR) publicara un listado que incluye 1.300 productos chinos a los que planea imponer aranceles como respuesta a las prácticas comerciales "desleales" del país asiático.

La lista de la USTR, que incluye medicamentos o aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica, está ahora sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de que los gravámenes entren en vigor. Trump anunció en marzo que impondría aranceles de hasta 60.000 millones de dólares sobre las importaciones chinas, aunque según lo informado por USTS este martes finalmente el volumen afectado será de 50.000 millones.

Por su parte, Trump ha negado en Twitter que haya guerra comercial, sino que la hubo hace años a causa de las personas "tontas o incompetentes que representaron a EEUU". Sin embargo, ha planteado la relación con China en términos de ganar o perder: "Cuando ya estás 500.000 millones por debajo, no tienes nada que perder".

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!