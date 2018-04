La obsesión de Trump con Amazon va más allá del Servicio Postal y los impuestos

El rencor del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Amazon viene de lejos. Es cierto eso sí que la intensidad de sus ataques contra la efecto disruptivo de Jeff Bezos en ámbitos tan variopintos como el sector minorista o el de mensajería han borrado durante las últimas jornadas cerca de 75.000 millones de dólares en capitalización bursátil de la de Seattle.

El mandatario ha echado mano de todas las granadas de mano a su alcance, desde la fiscalizad de la compañía, un factor del que Amazon se beneficia gracias a los códigos tributarios estatales sobre las ventas por Internet, como la alianza rubricada con el Servicio Postal estadounidense (USPS, por sus siglas en inglés).

"Estamos otorgando un subsidio a Amazon", aseguraba de nuevo Trump el martes desde la Casa Blanca. "Echen un vistazo a la oficina de correos. La Oficina de Correos está perdiendo miles de millones de dólares. Los contribuyentes están pagando por ese dinero", incidió.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don't have a clue (or do they?)!