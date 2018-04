Repsol se convierte por primera vez en líder por dividendo 'real' en el sector

Renta un 6,2% y recomprará los títulos emitidos por el 'scrip'

Necesita el 68,5% de su flujo de caja libre para pagar al accionista

Sede de Repsol. Foto: Archivo

Con el desplome en el precio del crudo, las petroleras emprendieron un ajuste que les ha permitido sanear sus balances y en los últimos meses comenzar a mejorar la retribución al accionista. Repsol ha sido una de las firmas que se han unido a esta ola, al decidir proponer a la junta aumentar el dividendo hasta los 0,9 euros por título -un 12,5% más- y recomprar todas las acciones que se emitan -paga en scrip- para evitar la dilución.

Con estas dos medidas, la empresa ofrece el mayor dividendo real -la retribución en papelitos que arrancó en julio de 2012 diluía al accionista- entre las grandes petroleras de la región. En concreto, los 0,9 euros que distribuirá con cargo a las cuentas de 2017, y que se espera que abone también con cargo a 2018, ofrecen una rentabilidad del 6,2%. Con estos números, supera los pagos de gigantes como Eni, BP o Royal Dutch Shell, que han sido los líderes históricos por retribución de la industria, que ahora ofrecen un 6% o menos.

La generación de caja

En opinión de los analistas lo más importante es que la actual política de retribución de la empresa es sostenible a tenor de la capacidad para generar flujo de caja de la petrolera y la caída en el breakeven. "Prevemos que el punto de equilibrio de la compañía se sitúa en los 52 dólares el barril para cubrir la inversión en bienes de capital y el pago completamente en efectivo", explican desde Kepler Cheuvreux. A día de hoy el barril de Brent cotiza en los 68,2 dólares, un 31 por encima de esta cifra. Mientras, en lo que va de año el precio promedio del crudo se sitúa en los 67,2 dólares.

Para 2018 los expertos esperan que la compañía genere un free cash flow de 2.050 millones de euros. Así, cubriría ampliamente los 1.400 millones de euros que tendría que abonar con un dividendo de 0,9 euros en efectivo -ver gráfico-. En concreto, la compañía emplearía un 68,5% del flujo de caja libre en el pago de dividendos, ligeramente por debajo del 70% que utilizan de media las grandes de la industria en Europa. Con el free cash flow de 2017 el porcentaje cae hasta el 61,5%, pero los números del pasado año estuvieron condicionados por la baja intensidad del capex (inversión en bienes de capital), con 3.000 millones, frente a los 3.400 millones esperados para 2018. "Creemos que la historia de recorte de costes de Repsol tiene potencial para seguir creciendo, incluso a través de su estrategia de digitalización hasta 2020. Es una de las firmas con un breakeven de flujo de caja más bajo tras el pago de dividendos incluso después de que la compañía haya prometido evitar la dilución del scrip mediante las recompras", señalan en Bank of America Merrill Lynch.

Menos deuda

La clave para que la compañía haya podido mejorar la retribución al accionista fue la mejora de la calificación crediticia de S&P en noviembre del pasado año. Esta llegó después de que Repsol haya reducido su endeudamiento en unos 4.000 millones de euros y de que haya situado su ratio deuda/ebitda por debajo de una vez.

"A lo largo del ciclo bajista del petróleo, Repsol ha logrado contener su apalancamiento, dada la elevada generación de caja de su negocio de refino y distribución. En el futuro esperamos que siga reduciendo el endeudamiento, aunque no de manera tan material", reflexionan desde Goldman Sachs.

Después de dejar atrás el periodo de caída del pasivo -para los próximos años se espera que su apalancamiento se sitúe estable en la zona de las 0,8 veces-, ahora el mercado está pendiente de cuál será el destino de los 3.800 millones de la venta del 20% que controlaba de Gas Natural. La compañía tendrá que despejar las dudas con la presentación de un nuevo plan estratégico el 7 de junio. "Pensamos que la dirección hizo un buen trabajo al convencer al mercado de que no tiene prisa para reinvertir los fondos de la desinversión en Gas Natural, lo que debería tranquilizar a los inversores, al menos por el momento", aseguran desde RBC.

Durante meses se había especulado con qué haría la compañía con los fondos de la venta de Gas Natural -desde mucho antes de completarla-, con múltiples informaciones apuntando a la compra de algún negocio de energías renovables, una posibilidad que parece descartada, tras las palabras de Josu Jon Imaz, consejero delegado de la firma, a los analistas. "Va a ser usado de manera más bien orgánica y basado en nuestras capacidades. Será integrado e intentaremos diversificar dentro del negocio actual. Quizás podríamos intentar adquirir algunas nuevas habilidades. No quiero descartar nada, pero principalmente se usará [el dinero de la desinversión] de manera orgánica", explicaba Imaz en la conferencia con analistas tras los resultados del cuarto trimestre.

Los expertos no descartan que pueda hacer una recompra adicional de acciones en caso de no encontrar opciones más rentables, pero no lo contemplan como escenario principal. "Esperamos que Repsol use el dinero para hacer alguna inversión que genere valor, lo que beneficiaría que pueda mantener el retorno al accionista. Esto incluye más recompras", aseveran en Bank of America Merrill Lynch.

Sus títulos retroceden un 2% en el año

Tras dos ejercicios en los que Repsol ha logrado batir al resto de petroleras en el parqué -en 2016 subió un 32% y en 2017 un 10%-, 2018 no ha empezado tan bien para la compañía. Sus títulos ceden un 2% en el año, lo que les deja un potencial del 17% hasta su precio objetivo en 16,9 euros. Uno de los posibles catalizadores para que la empresa reaccione en bolsa es una mejora de las estimaciones de beneficio bruto. A pesar de haber crecido un 6% durante los últimos seis meses, los analistas esperan que el 'ebitda' de la compañía se sitúe en los 6.600 millones este año, cerca de un 6% por debajo del objetivo marcado por Repsol en 7.000 millones.

PUBLICIDAD