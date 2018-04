Nuevo varapalo a Tesla en Wall Street: sus acciones se dejan más de un 6%

Nuevo varapalo a Tesla en bolsa. Sus acciones caen más de un 6% ante las dudas sobre la viabilidad de la compañía y los problemas de producción de la compañía.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1