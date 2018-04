Que tomen nota de lo que no deben hacer.



Se creen que pueden engañar a todo el mundo y eso no puede ser.



Yo soy uno de los que he causado baja en facebook y jamas, jamas me volvere a registrar. Vamos a ver quien es el siguiente valiente, porque el hombre es el unico animal, capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra.