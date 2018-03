El inversor devora fondos globales... se come la mayor tajada en 12 años

A pesar de las caídas del mercado captan 4.766 millones de euros en el trimestre

Ninguno de los cinco fondos donde más dinero está entrando este año gana dinero



A falta de la sesión de hoy, ningún índice europeo logra escaparse de las pérdidas en marzo (con caídas medias del 2,89%); tampoco Wall Street, con caídas del 4%; y solamente el Ftse Mib italiano las esquiva en el primer trimestre. Sin embargo, esto no ha sido motivo para que los inversores de fondos no sigan metiendo dinero en la industria. En especial en los fondos globales, que según los datos de Inverco han recibido suscripciones netas por valor de 1.166 millones en marzo, lo que eleva hasta 4.766 millones desde enero, firmando su mejor trimestre en 12 años.

El éxito de estos productos, que gozan de una gran flexibilidad para invertir sus carteras tanto en renta fija como en renta variable y otros activos, radica precisamente en la diversificación y adaptabilidad que ofrecen. Algo que los inversores parecen valorar este ejercicio.

No en vano, esto se enmarca en otro mes bueno para la industria en general. Los fondos de inversión captaron 1.412 millones de euros en el mes de marzo; eso sí, ha sido el más flojo desde octubre de 2017. Y elevan hasta 8.190 millones el dinero nuevo que ha entrado en el año, elevando el patrimonio de la industria hasta los 269.006 millones de euros. Un nuevo récord.

De hecho, ni siquiera las caídas de la renta variable han impedido que siga entrado dinero en fondos de bolsa española aunque, eso sí, se ha frenado ligeramente con respecto al fuerte arranque de año, con entradas de dinero por valor de 178 millones (ver gráfico). Así lo valoran desde Inverco, quienes destacan que "las correcciones registradas en los mercados de renta variable no han condicionado el comportamiento de los partícipes, que han mantenido su preferencia hacia las categorías más dinámicas".

En el lado opuesto, aquellas sin exposición a renta variable han continuado con la tendencia de meses anteriores y han sufrido salidas de dinero neto. Los más penalizados han sido los fondos de gestión pasiva, que han visto salir 381 millones; seguidos de la renta fija (-314 millones), renta fija mixta (-126), garantizados (-106) y monetarios (-20). Así, han sido las únicas clases cuyo patrimonio ha bajado, ya que a las salidas de dinero se han unido las caídas del mercado.

Solo una categoría en positivo

Donde sí se ha visto reflejado el mal comportamiento de los mercados ha sido en la rentabilidad de la industria, que de media ha caído un 0,6%. Tanto es así que solamente una categoría de fondos ha saldado el mes de marzo en positivo y ha sido la de garantizados, con un alza media del 0,41%. Precisamente, es la única que a duras penas logra mantenerse en positivo también en lo que va de año, con un nimio 0,15%.

En marzo, los fondos de renta variable internacional han caído un 2,92%, visiblemente perjudicados por las bolsas tanto a este como al otro lado del Atlántico, donde el S&P 500 se mantenía ayer, a media sesión, por encima de su soporte clave, los 2.532 puntos, que de perder hoy confirmaría un cambio de tendencia.

A título individual, los productos donde más dinero está entrando en lo que va de año pertenecen a la categoría de mixtos, aunque en diversas modalidades en función de su aversión al riesgo. Destaca Quality Inversión Conservadora, que fue el más comprado también el año pasado y ha captado ya 1.833 millones desde enero. Aunque, eso sí, hay que decir que ninguno de los cinco fondos más queridos por los inversores logra escapar de las pérdidas en 2018.

Bankia, en cuarto puesto

En cuanto al ránking por patrimonio bajo gestión, CaixaBank AM se mantiene en primer puesto, con 44.796 millones; seguido de BBVA AM (39.273); Santander AM (38.653) y Bankia Fondos, que tras absorber muchos fondos de BMN y Trea AM alcanza ya los 17.258 millones.

