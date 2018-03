Amazon sufre en bolsa: Trump está preocupado por el Apocalipsis del retail y va a ir a por el culpable

Las acciones de Amazon llegan a descender casi un 6% después de que los medios estadounidenses publicaran que el presidente de EEUU está decidido a hacer sufrir a la compañía de Jeff Bezos por considerarla la responsable de la crisis que atraviesa el sector minorista en EEUU.

El presidente Trump está decidido a encontrar alguna forma de dañar a Amazon, informa Axios, una publicación digital de EEUU, y de la que se está haciendo eco todos los medios estadounidenses.

El reportaje destaca que el presidente de EEUU "está obsesionado con Amazon". El mandatario está "preocupado por la quiebra de los negocios del retail" y cree que "Amazon está matando a los centros comerciales y a los minoristas tradicionales", a pesar de que la compañía recibe un trato favorable fiscalmente y del servicio postal.

Según el medio, Trump estaría tratando de impulsar medidas basadas en la la ley antimonopolio o de competencia para ir contra Amazon y añade que "al presidente le encantaría cortarle las alas a Jeff Bezos".

La información ha sido acogida como fiable teniendo en cuenta que Trump ya ha cargado más de una vez contra Amazon. En agosto ya denunció que la compañía estaba "dañando a los minoristas que pagan impuestos" y que se estaban perdiendo muchos puestos de trabajo.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!