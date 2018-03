Santander, ¿en su mejor momento en bolsa? Los expertos no descartan que repita la última subida del 60%

pepe ciudadano tienes poco de eso faltando al repeto suguro que no me lo dirias a la cara



yo publico lo que mesale de los huevos y es verdad eres accionista del santander yo tambien lo fui



hay una denuncia en la audiencia nacional de Madrid



El abogado Carlos Javier Sánchez-Seco Vivar, que presentó la querella, no ha querido ofrecer muchos detalles del proceso, pero sí ha revelado que actualmente “está parado”. Asimismo, ha aclarado que fue interpuesta por un particular “en nombre de la acusación popular”, manteniendo en el anonimato a este querellante y en secreto el origen de la información que sostiene las acusaciones de dicha querella, dirigida entre otros a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y a Paloma O’Shea, su madre y viuda de Emilio Botín, como integrantes de una conspiración para acabar con la vida del ex presidente de la entidad financiera.