El BOE publica la Circular de la CNMV sobre advertencias en productos especialmente complejos

Y qué es un producto complejo ?. Una vez que fui a comprar unas acciones me sometieron a un conjunto de preguntas que no venían a cuento. Yo soy responsable de mis actos y compro lo que me dé la gana sin que un tercero decida si soy apto o no. Si somos tan puristas cuando uno vaya al pescadero habría que advertir al comprador de que hay pescados que llevan anisakis, que otros son ricos en mercurio etc, etc. En fin, unos perfectos complicavidas para los que solamente tenemos mayoría de edad para votar.