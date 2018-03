El Ibex 35 corta una racha de cuatro sesiones a la baja con una subida del 1% y se queda por debajo de los 9.500

Mamma mía (como dirían los italianinis)...este hombre, al que ustedes llaman el mono del chat y yo llamo Urraco, cada vez está peor. Es la primera vez que opino hoy, se habrán dado cuenta que el susodicho individuo dista mucho de mi humildad y estilo ; )



Bueno, lo dicho por un lado y ahora comentar otra cosa: sí, tengo acciones de SANTANDER compradas, y lo digo a pesar que los osos me miren con mala cara. Por cierto, me he dado cuenta que hay osos gordos y malos aquí y en en un número muy considerable (y osos muy gordos, repito, jaja -muy, muy gordos). Dichos osos no se pueden ustedes imaginar lo que pesan). En fin, me dan igual, que se fastidien (por estar pillados por ser osos pardillos que van al corto). A ver como nos quieren convencer ahora de que los bancos van a bajar pues el rollo de que la hecatombe de Deutsche Bank va a destruir el mundo mundial, jajaa (me río de Janeiro: hoy Deutsche ha subido 1,14 %).



Miren ositos malos, esto es bolsa y están en su derecho si les gustan los cortos, pero dejen a la gente tranquila. A mi me da igual que suban los bancos, que bajen...o que suba o baje cualquier otro sector o valor, estoy menos expuesto a bolsa que nunca y si bajara hasta los infiernos, como ustedes pretenden, pues compraría entonces en los infiernos. Ahora simplemente me divierto entrando aquí y aunque lleve unas santanderes en el bolsillo es para restregarselas a los osos, jaja. Sean felices y no dejen que la bolsa les amargue la vida (no se tomen esto tan en serio que les puede dar un paparajote). Dejen el mundo y la bolsa correr, y si les gusta este mundo, adáptense a él, pero no den malos consejos a los lectores. Nadie sabe 100% si este tinglado va a subir o bajar: lectores, tengan criterio propio y no se dejen influenciar por nadie, ni por mí ni por los osazos gordos y feos.



Aurevoir