El Ibex 35 intenta las subidas y ya mira a los 9.500 puntos

Esperemos que en China no pase nada, que el ruso tenga baja la testosterona, que el coreano haya dormido bien y que el yanki no tenga el día cruzado. Si todos estos permanecen quietos, callados, inactivos, puede que el Ibex acabe en verde. Aunque no descarto el rojo, el amarillo o el ultraviolenta. Porque nada me dolería más que dar un consejo equivocado y que algun incauto saliese perjudicado por mi culpa.



En cuanto a los comentarios pronóstico, que acabara habiendo unos 30 comentarios más o menos, la mayoría se meterá con el Ibex o con los inversores (con frases que contendrán la palabra pardillo, lateral bajista, maestro lebrero). Aparecerá Sevillo con su ironía fina (esto es irónico), un tal Langosta presumiendo de ganancias, y un tal yomismo (que soy yo mismo), largando un rollo. Gracias.



Posdata: las puntuaciones de los comentarios serán positivas salvo aquellos que sean en negativo, sin descartar puntuaciones neutras (como diría aquel, cero patatero)