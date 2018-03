El ruido corporativo salva de las caídas a Unicaja y Liberbank

Pues no digamos de Liberbank menudos piratas, que manera de sablear comisiones de todo tipo, duplicadas lo peor de lo peor, el trato fatal, y encima hay que hacer todo por el cajero, para que están ellos allí me pregunto? En fin estuve 12 años o más de cliente mientras era Caja Cantabria al menos funcionaban de otra forma fue fusionarse y crear el tiburón ese de Liberbank que no deja nada en pie, afortunadamente ya me fui hace varios años, son un desastre, por mi como si van a la quiebra, que era lo que les tenía que pasar....cuando me robaron a mi mis ahorros con las subordinadas diciéndome durante 12 años que era un plazo fijo, no tuvieron piedad y sabiendo que en aquel tiempo estaba desempleado, ojalá quiebren es lo que se merecen ladrones....