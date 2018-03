"En la guerra comercial hay más ruido que una guerra abierta"

Entrevista a Sánchez Quiñones, director general de Renta 4

"Las bolsas han vuelto a la normalidad, lo anómalo era la falta de volatilidad"



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







Durante las últimas semanas las turbulencias se han instalado en el mercado, que ha empezado a reaccionar a las noticias cuando hace meses las ignoraba. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, cree que "la anomalía fue la absoluta falta de volatilidad de 2017" y que el comportamiento actual no es extraordinario. Además, cree que en el caso de la guerra comercial "hay más ruido que realmente una guerra abierta".

Al principio del año el consenso se mostraba casi unánime a la hora de señalar a la bolsa europea como favorita frente a la de EEUU. ¿Qué está pasando?

Los motivos que existían para apostar por Europa en vez de por Estados Unidos no han variado. A los ratios actuales, Europa está claramente mas barata que EEUU. El mercado no está dando la razón a corto plazo, pero a estos niveles parece bastante más recomendable estar en Europa que en EEUU. Pero es cierto que cuando los índices americanos caen los europeos también lo hacen y cuando suben no están siendo capaces de seguirles.

Más allá de en términos relativos, ¿está barato el mercado europeo?

A los precios actuales, el Ibex cotiza a 12,5 veces sus beneficios y ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,6%. En el EuroStoxx el dividendo es del 4%. A estos precios no se puede decir que Europa esté cara. Además, cuando la bolsa se recupera en EEUU conviene también mirar la subida en euros, ya que muchas veces lo que está pasando es que lo que gana el índice se pierde en la divisa.

Tras muchos meses hablando sobre la complacencia del mercado, en febrero se acabó la tranquilidad. ¿Es esta situación más normal?

Lo que fue una anomalía fue la absoluta falta de volatilidad en todo 2017, especialmente en Estados Unidos. Cogiendo las oscilaciones superiores al 1% en lo que llevamos de año, estamos en el nivel de los últimos 30 años. El comportamiento actual comparado con la historia no es extraordinario, lo que fue excepcional fue lo del año pasado.

Durante estas semanas determinadas situaciones que antes eran pasadas por alto ahora han movido al mercado. ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta ahora el mercado?

El mayor riesgo de todos es que haya una guerra comercial real. Hay que mirar los hechos, no las palabras. Hace 2 o 3 semanas se aprueban los aranceles del aluminio y de acero y acto seguido se exime a dos de los principales proveedores [Canadá y México]. La semana pasada se eximió a la Unión Europea, Argentina, Australia, Corea del Sur quedan unos aranceles muy residuales que realmente afectan a China. Al final, Trump ha puesto unos aranceles de 50.000 millones al país asiático y la represalia China ha sido de 3.000 millones. De momento está siendo más ruido que una guerra abierta.

Ahora el euro vuelve a encaminarse a los 1,25 dólares. ¿Se puede ver ya una tendencia clara?

Lo que es relevante es que las últimas tres veces que el euro ha llegado a 1,25 dólares el BCE ha hecho alguna manifestación señalando que no está cómodo en esos niveles y eso es suficiente para que el dólar recupere parte de lo perdido. A partir de ese nivel se encienden las alarmas. Simplemente con sus manifestaciones los bancos centrales están poniendo límites a las divisas por arriba y por abajo.

Mientras, casi todos los bancos vuelven a estar en negativo en el año, en España solo sube claramente Bankinter. ¿Qué pasa en el sector?

No es un tema español, es un tema europeo. Hay algún gran banco de la región sobre el que hay rumores que desde luego que no ayudan al conjunto de sector. Asó como España ha hecho ya su ajuste en la banca, pero otros países como Italia no los han hecho, por lo que tendremos algún momento más de volatilidad.

PUBLICIDAD