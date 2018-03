Las salidas a bolsa arrasan en mercado los primeros 12 meses



Si la tranquilidad vuelve a las bolsas, este año podría postularse como el más intenso en salidas al parqué desde el estallido de la crisis económica en Europa. Estas operaciones se han demostrado como una buena opción para el inversor durante los primeros meses tras el salto al mercado.

En lo que va de año se han producido un total de 69 salidas a bolsa en Europa Occidental con las que se han captado cerca de 12.000 millones de euros, según datos de Bloomberg. Si este ritmo de salidas continuase durante lo que resta de año -algo que dependerá en gran parte de que el mercado no acabe de descarrilar-, 2018 se podría convertir en el ejercicio con mayor captación de dinero mediante salidas a bolsa desde el estallido de la crisis económica.

Y este año, como es habitual, las compañías que acaban de debutar vuelven a batir al mercado. Según los datos recogidos por Bloomberg, las salidas a bolsa en lo que va de año acumulan una caída de solo el 0,6 por ciento, en contraste con el 6 por ciento que se deja el Stoxx 600. Y es que durante los primeros 12 meses en el parqué las compañías que salen a bolsa en Europa baten recurrentemente a los índices europeos.

El índice Stoxx Europe IPO 12 meses sigue el comportamiento en el primer año en bolsa de las compañías que acaban de saltar al parqué. Desde su creación en el inicio del año 2002 este selectivo sube más de un 333 por ciento, en contraste con el 24,3 por ciento que se eleva en el mismo periodo el Stoxx 600. En este sentido, entre 2002 y 2017 el índice ha batido en 11 ocasiones al de referencia en Europa y solo en 5 se ha quedado por detrás. "La primera anomalía en las salidas a bolsa es la tasación por debajo del valor real. La puesta en precio de estas operaciones se ha estudiado de manera extensiva debido a que, de manera regular, cuando las compañías se hacen públicas el capital que venden suele estar por debajo de su valor del día, lo que provoca un salto en el precio en la primera sesión", explican Dries Heyman y Thibault Degrande, de la Universidad de Gent en su estudio Oferta pública de acciones: comportamiento antes y después de la crisis financiera de Europa.

Las mejores opciones

Una de las características más obvias de este tipo de compañías es la falta de seguimiento. Sin embargo, un puñado de los valores que forman parte del selectivo de Stoxx cuentan con el seguimiento de al menos 7 analistas. En concreto, son 14 las empresas que cumplen este criterio y 10 de ellas son una compra y las 4 restantes son un mantener.

La firma holandesa de servicios de construcción VolkerWessels es la que cuenta con la recomendación de compra más sólida y, además, luce un potencial del 25 por ciento.

"Tiene un track record de márgenes resistente y una fuerte generación de caja. Esto unido a un ciclo positivo por delante y el compromiso de la dirección de repartir gran parte del beneficio en dividendos hace que sea una de las oportunidades de inversión más atractiva de la industria", resaltan en Morgan Stanley. Los expertos esperan que la compañía incremente su beneficio a doble dígito tanto este año como los dos próximos y que la rentabilidad de sus dividendos con cargo a este año alcanzará el 4,9 por ciento y el que viene el 5,4 por ciento, con un payout del entorno del 60 por ciento.

El segundo mejor consejo es para la compañía más grande que ha dado el salto al parqué en los últimos 12 meses: la alemana Delivery Hero. La firma de comida a domicilio se revaloriza más de un 53 por ciento tras su salida a bolsa y capitaliza más de 7.000 millones. Como gran parte de este tipo de firmas, todavía no obtiene beneficios, pero los expertos estiman que el próximo ejercicio logrará un ebitda (beneficio bruto) positivo de 67 millones y que prácticamente borre todas sus pérdidas. Muchos inversores compran acciones de Internet por la exposición al crecimiento. Y en Europa no hay una gran oferta de compañías grandes con crecimientos de la facturación de más del 30 por ciento. Eso hace que Delivery Hero -que crecerá un 36 por ciento anualizado entre 2017 y 2020- sea interesante, ya que con una capitalización de más de 7.000 millones es adecuadamente líquida para la mayor parte de los inversores", resaltan en Barcalys. Finalmente, entre las últimas compañías españolas que han salido a bolsa en los últimos 12 meses la única que tiene al menos siete analistas y tiene consejo de compra es Prosegur Cash.

ETF y fondos

Para apostar por las salidas a bolsa existen ETF como el First Trust International IPO ETF, Firsttrust US Ipo, Renaissance International IPO ETF o Renaissance IPO ETF. Todos ellos logran rendimientos positivos en 2018, que van desde el 1 por ciento al 3,7 por ciento. También existen fondos que invierten en operaciones corporativas -aunque no solo en salidas a bolsa- como MLIS York Event Driven UCITS EUR D Acc, MS PSAM Global Event UCITS B EUR o MLIS York Asian Evn Drv UCITS EUR A Acc.

