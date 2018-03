Dropbox cierra su primera jornada en bolsa con una subida del 35,62%

Las acciones de Dropbox han debutado este viernes en el Nasdaq a un precio de 28,97 dólares, lo que suponía una revalorización del 27,5% respecto al precio de 21 dólares fijado para su salida a bolsa, aunque a los pocos minutos de negociación los títulos de la compañía escalaban hasta los 31 dólares, un 47,6% más. Al cierre, la empresa concluyó con una subida del 35,62% hasta los 28,48 dólares.

Dropbox, que cuenta con más de 500 millones de usuarios, de los cuales 11 millones pagan por funciones adicionales, elevó sus ingresos hasta 1.106 millones de dólares (900 millones de euros) al cierre del ejercicio fiscal 2017, un 31% más que un año antes.

Asimismo, registró pérdidas atribuidas de 111,7 millones de dólares (90,8 millones de euros), lo que supone recortar los 'números rojos' anotados en 2016 en un 47%.

We're so thankful for the 500 million registered users who helped us get here. #DBX pic.twitter.com/YyhkpFiUoq