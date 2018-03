800 586

Aragón fue la comunidad que más creció en 2017 y La Rioja, la que menos

Madrid, 23 mar (EFE).- Aragón fue la comunidad con un mayor incremento del PIB en 2017, un 3,6 por ciento, cinco décimas por encima de la media nacional, mientras que La Rioja fue, un año más, la comunidad menos dinámica, con un crecimiento del 1,8 por ciento, bastante inferior a la media estatal del 3,1 por ciento.

Según los datos de la Contabilidad Regional de España, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un primera estimación sobre el año 2017, por detrás de Aragón se sitúan el Principado de Asturias, con un 3,5 por ciento de crecimiento del PIB y la Comunidad de Madrid, con un 3,4 por ciento.

Por encima de la media nacional, del 3,1 por ciento, también se situaron Murcia y Cataluña, ambas con un 3,3 por ciento, así como Cantabria y Comunidad Valenciana (3,2%), mientras que Galicia y País Vasco se equiparan a la media.

Junto con La Rioja, las ciudades autónomas también tuvieron los menores registros de crecimiento, con un 1,6 por ciento Ceuta, y un 1,7 por ciento Melilla, seguidas de Castilla y León, con un 1,9 por ciento.

Todas ellas se sitúan por debajo del dato estimado para el conjunto de la UE de 28 estados, del 2,4 por ciento.

Además, otras seis comunidades se sitúan por debajo del crecimiento del PIB estatal, en concreto Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Navarra y Canarias.

El INE achaca el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB en volumen registrado en Aragón tanto a una evolución de las ramas primarias, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento de las ramas pertenecientes a la industria.

Por el contrario, la menor variación real del PIB en la ciudad autónoma de Ceuta estuvo afectada, fundamentalmente, por una evolución de las ramas de actividad de la Construcción y de los Servicios menos favorable que la registrada a nivel nacional.

El INE también informa de los valores del PIB por habitante, un indicador en el que destaca la Comunidad de Madrid con el mayor registro en 2017, 33.809 euros por persona, un 35,2 por ciento superior a la media española, que fue de 24.999 euros.

Le siguieron País Vasco (33.088 euros) y Comunidad Foral de Navarra (30.914 euros), que junto a Cataluña, Aragón, La Rioja y Baleares, superaron la media nacional.

Por el contrario, Extremadura presentó el menor PIB per cápita con 17.262 euros, un 30,9 por ciento inferior a la media nacional, seguida de la ciudad autónoma de Melilla (17.945 euros) y Andalucía (18.470 euros).

También está por debajo de la media nacional de PIB per cápita la ciudad de Ceuta y las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, y Castilla y León.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, la tasa de crecimiento anual del PIB en 2017, el PIB per cápita en euros y la relación del PIB per cápita regional con respecto al PIB per cápita nacional, según el INE:

CCAA TASA PIB PER CÁPITA PIB REGIONAL/NACIONAL

==============================================================

Aragón 3,6 27.403 9,6

Asturias 3,5 22.046 -11,8

Madrid 3,4 33.809 35,2

Murcia 3,3 20.585 -17,7

Cataluña 3,3 29.936 19,7

Cantabria 3,2 22.513 -9,9

C. Valenciana 3,2 22.055 -11,8

Galicia 3,1 22.497 -10,0

País Vasco 3,1 33.088 32,4

Canarias 2,9 20,425 -18,3

Navarra 2,8 30.914 23,7

Baleares 2,7 25.772 3,1

Andalucía 2,7 18.470 -26,1

C-La Mancha 2,5 19.681 -21,3

Extremadura 2,4 17.262 -30,9

C. y León 1,9 23.555 -5,8

La Rioja 1,8 26.044 -4,2

Melilla 1,7 17.945 -28,2

Ceuta 1,6 19.524 -21,9

--------------------------------------------------------------

España 3,1 24.999

