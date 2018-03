770 440

El Ibex 35 perdió un 3,76% en una semana de tensiones comerciales

El selectivo se dejó el 0,99% en la sesión, hasta los 9.393 puntos

Los soportes han aguantado, pero no hay hueco para más fallos

Descensos generalizados en las bolsas europeas en una semana en la que los principales índices han acusado los temores a una guerra comercial entre EEUU y China. El Ibex 35, por su parte, se dejó un 0,99% en la jornada, hasta los 9.393,1 puntos, y engordó las pérdidas semanales al 3,76%. El selectivo, que sigue en niveles de febrero del año pasado, se movió entre un mínimo del 9.327 y un máximo de 9.428 puntos, mientras que los inversores negociaron algo más de 2.300 millones.

Todo ello en una semana en la que los rumores se han confirmado y los mercados han sido fieles sabedores de que la guerra comercial ha estallado. Después de que EEUU anunciara ayer que gravará las importaciones de determinados bienes procedentes de China -los aranceles afectarán a unos 1.300 productos, cuyo valor supone el 10% de todas las exportaciones del gigante asiático a EEUU-, ha sido el país oriental el que ha decidido anunciar una respuesta.

El Gobierno de Xi Jinping ha reaccionado a los aranceles por valor de 60.000 millones de dólares del Gobierno de Trump dando a conocer impuestos por una cuantía de 3.000 millones de dólares a las importaciones norteamericanas, prometiendo la investigación de más de 300 productos procedentes del país que "no cumplen las reglas de la organización mundial del comercio" y asegurando que esto no es más que el principio. Esta es la lista de opciones de Pekín.

Así las cosas, los inversores han contado con todos los elementos para mostrarse inquietos. Las caídas en el Viejo Continente también han venido precedidas de unos fuertes descensos en la jornada del jueves de Wall Street y en las bolsas asiáticas.

"No hay lugar para medias tintas"

Los expertos de Ecotrader indican que las bolsas europeas han estado hoy al borde del precipicio, aunque finalmente han logrado mantenerse por encima de sus soportes críticos, que son la línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista de uno bajista en próximas semanas.

En particular, los citados analistas se refieren a los soportes que aparecen en los 3.300 puntos del Eurostoxx 50 o los 11.830 puntos del Dax 30 alemán, que son los niveles que no deben perderse para no abrir la puerta a los bajistas.

Así las cosas, desde Ecotrader señalan que en este entorno no hay lugar para medias tintas. "O asistimos a un reversal alcista contundente el próximo lunes o mucho nos tememos que se abrirá la puerta a una profundización de la corrección de los últimos meses, que aún podría tener un margen de caída adicional del 8%", lamentan los expertos.

En cuanto a los valores, Indra lideró los descensos de la bolsa española al dejarse un 4,11%, arrastrada por una rebaja de recomendación de la firma de análisis francesa Exane BNP. Mejor suerte corrió Cellnex al avanzar un 1,88%.

BBVA se llevó la peor parte de los blue chips al retroceder un 2,65%: Le siguieron Inditex (-1,49%), Telefónica (-0,59%), Santander (-0,58%), Iberdrola (0,52%) y Repsol (-0,32%).

Santander, Deutsche Bank, Dropbox...

Santander ha centrado parte de las miradas de la jornada después de anunciar en su junta de accionistas que recuperará el dividendo en efectivo de cara a 2019. La entidad ha aprovechado el encuentro para presentar su cambio de imagen.

Dentro del sector financiero también, Deutsche Bank siguió en el foco, pero esta vez por su debut en bolsa de su filial de gestión de activos. En particular, DWS se ha estrenado en la bolsa de Fráncfort a un precio de 32,55 euros por acción, por encima de los 32,50 euros iniciales.

Otra firma que ha dado el salto al parqué ha sido Dropbox. La compañía ha debutado en el Nasdaq a un precio de 28,97 dólares, lo que suponía una revalorización del 27,5% respecto al precio de 21 dólares fijado para su salida a bolsa, aunque a los pocos minutos de negociación los títulos de la compañía escalaban hasta los 31 dólares, un 47,6% más.

