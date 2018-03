China anuncia represalias y planea aranceles de 3.000 millones dólares a las importaciones de EEUU

Por una vez estoy de acuerdo con el tuercebotas de Trump. No sólo Estados Unidos, también Europa debe imponer aranceles a China y a cualquier otro país donde no estén reconocidos los derechos laborales, la huelga, los sindicatos… Es necesario suspender la globalización hasta que todo el mundo siga las mismas reglas del juego. Si no, que nadie se queje de los sueldos de 600 euros y las pensiones de 200.