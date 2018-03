Dropbox y Spotify, dos unicornios que buscan un debut distinto al de Snap

Dos negocios que no me creo:



Dropbox no es algo por lo que la gente pague masivamente por sus servicios. Solo pagan empresas, y e-commerce que les sale mas rentable y/o seguro tener almacenamiento en la nube que en formato fisico.



Spotify una empresa que arrastra una deuda tremenda y no sale de ahi. No acabo de ver como se va a rentabilizar en el futuro.



De momento ambas son solo humo. Y normalmente a los vendedores de humo les va genial. Son los compradores de humo a los que no les va tan bien la cosa.