Amazon supera a Alphabet en capitalización y se sitúa como la segunda mayor de Wall Street

carlos simón 22/03/2018 - 6:00 0 comentarios

Después de varias jornadas tanteándolo, Amazon consiguió finalmente desbancar a Alphabet como la segunda mayor firma de Wall Street (y del mundo) por capitalización bursátil. Aunque ya lo logró en la recta final de la sesión del martes, ayer consolidó la medalla de plata con casi 765.000 millones de dólares de valor en bolsa, batiendo así a la matriz de Google, que está pagando la corrección que está protagonizando el sector tecnológico esta semana.

El retroceso de los valores de esta industria se han visto recrudecidos por el desplome de las acciones de Facebook, después de verse implicada en un escándalo de privacidad de la información de sus usuarios.

Los títulos del gigante liderado por Jeff Bezos acumulan una revalorización del 35% en lo que va de año, a poco más de un 1% de sus máximos históricos.

Alphabet, por su parte, cae más de un 4% desde su cota más alta, al igual que sucede con Apple. Precisamente la firma de la manzana es la que ostenta actualmente la primera posición por valor en bolsa y, aunque todavía no ve amenazado su lugar en lo alto del podio, Amazon ya está a solo un 15% de subida de alcanzarla. No obstante, los analistas no son tan optimistas con respecto al devenir del precio de sus acciones, ya que solo prevén que se anote un 7% más de cara a los próximos 12 meses.

También en el argumentario de los osos está el hecho de que la tienda online todavía está lejos de alinear sus beneficios con su valor y, de hecho, es la sexta compañía del mundo en relación a su ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones) y no se espera hasta 2021 que se suba al podio de las ganancias en Wall Street. Los expertos prevén que supere los 66.000 millones de dólares en dicho ejercicio, por detrás de Alphabet y Apple.

PUBLICIDAD