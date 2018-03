Meliá doblará el margen en el 80% de sus nuevos hoteles hasta 2020

El grupo logra 30 euros de beneficio bruto de cada 100 ingresados

La compañía se ve más resistente a los cambios de ciclo evitando la propiedad

Meliá viene virando su modelo de negocio en los últimos años hacia la gestión de los hoteles que operan bajo su marca, evitando la propiedad o el arrendamiento de los inmuebles. La compañía sostiene que, de esta manera, su actividad es "más sostenible y más resistente a los cambios de ciclo económico". Y las cifras lo avalan: el margen ebitda (bruto) que alcanza como gestora duplica el que consigue como hotelera tradicional.

En 2017, el beneficio bruto que obtuvo de cada 100 euros ingresados en los hoteles de su propiedad o que tiene alquilados fue de poco más de 15 euros, mientras que el que consiguió en los establecimientos que solo gestiona alcanzó los 30 euros, según se refleja en el informe de los resultados que publicó el 28 de febrero.

De las mismas cuentas anuales se extrae que un tercio del ebitda -que se situó en 310 millones de euros el año pasado, un 8,6% por encima de los 285,6 millones de 2016- ya procede de este modelo de gestión. Un peso que seguirá creciendo sustancialmente si el grupo cumple con sus propios objetivos: que de los 67 nuevos hoteles que pretende abrir hasta 2020, algo más del 80% -exactamente 55 establecimientos- sean en gestión y absolutamente ninguno en propiedad.

Desde Bankinter inciden en que "esta estrategia, focalizada en aumentar los niveles de eficiciencia y la rentabilidad, hace a Meliá más resistente ante nuevas recesiones del ciclo económico" y considera que en 2017 "contrarrestó el impacto negativo de imprevistos como la fortaleza del euro frente al dólar, del impacto de los huracanes en el Caribe y del conflicto secesionista en Cataluña".

La transformación del grupo hotelero que dirige Gabriel Escarrer está siendo premiada en bolsa en los últimos meses: sus acciones repuntan un 3,57% en 2018, reciben la recomendación de compra más clara del Ibex 35 -ninguna firma de inversión aconseja deshacerse de ellas-, cuentan con un potencial alcista del 15% y han regresado al Eco10, el índice de ideas de inversión de calidad de elEconomista, construido según el criterio del mayor consenso del mercado español.

Mejora de las estimaciones

Y también está muy presente en las estimaciones: los analistas esperan que los ingresos por habitación disponible -revPAR- se incrementen hasta los 88,14 euros este año, desde los 71,5 euros de 2017, lo cual sentaría un récord histórico para el grupo hotelero, y que las ganancias brutas superen los 338 millones de euros, un 9% más que el ejercicio pasado.

La expansión prevista para el margen ebitda de la compañía es de un punto porcentual en los próximos tres años, desde el 16,46% que alcanzó en 2017, hasta los 17,5 euros que convertirá en beneficio bruto de cada 100 ingresados en 2020. Este 2018, lo dejará ligeramente por encima del 17 %, según las mismas estimaciones. Desde Mirabaud admiten que "Meliá impulsará sus márgenes este ejercicio porque el modelo de gestión está tomando cuerpo".

Otra de las fortalezas del grupo hotelero es su capacidad para sortear el impacto del alquiler turístico y para evitar que impacte en sus márgenes. El equipo de analistas de Gesconsult considera que Meliá "no debería verse muy afectada por este modelo no hotelero, que capitanea la plataforma online Airbnb, ya que creemos que está más protegido, porque en el Caribe no tienes la amenaza de este negocio, puesto que en este tipo de regiones hablamos de grandes resorts que no tienen pisos cerca, y en España, en los segmentos urbanos, la compañía se centra en hoteles de 4 y 5 estrellas, que están menos afectados por este tipo de fenómeno".

