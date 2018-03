Grupo Cortefiel prepara su retorno a la bolsa para la segunda mitad de este año

Estos están de pérdidas hasta las cejas como no han podido venderla ahora quieren endosarles el muerto a pequeños inversores mal asesorando por su propio banco y ese banco va ha cobrar dos comisiones una por parte del vendedor CVC y cía y otra por el vendedor , el pequeño inversor perderá su capital y si te he visto no me acuerdo. Bienvenidos al mundo del timo institucionalizado. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.